ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναιτωλικός: Δικός του ο Μπρέγκου για 2,5 χρόνια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναιτωλικός: Δικός του ο Μπρέγκου για 2,5 χρόνια

Παίκτης του Παναιτωλικού και με τη «βούλα» είναι ο Αντριάνο Μπρέγκου, που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της μεταγραφής Κοντούρη.

Ο νεαρός μέσος ανακοινώθηκε από την αγρινιώτικη ομάδα  για τα επόμενα 2,5 χρόνια, αποτελώντας έμψυχο αντάλλαγμα για τη μετακίνηση του Σωτήρη Κοντούρη στους Πράσινους. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Στο έμψυχο δυναμικό του Παναιτωλικού εντάσσεται ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.05.2006 και αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε επαγγελματίας. Παράλληλα αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες, από την Παίδων έως και την Ελπίδων. Ο αριθμός της φανέλας του θα είναι το 30

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!

 

SDNA

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεττέη: «Με πήρε ο κ. Αλαφούζος και μου είπε έρχεσαι με δική μου επιλογή»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Σάβο

ΑΕΛ

|

Category image

Επιστροφή… χωρίς σφύριγμα για τον Φωτίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Έξτρα 2.000 ευρώ για κάθε γκολ στο φιλικό στα Σπάτα

Ελλάδα

|

Category image

Παναιτωλικός: Δικός του ο Μπρέγκου για 2,5 χρόνια

Ελλάδα

|

Category image

Κύπριοι με ξένους ΒΑΡίστες στα ντέρμπι (Ορισμοί 16ης αγωνιστικής)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο τραπέζι της Ανόρθωσης «παίζει» το όνομα του Άμιν Γιουνές

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BINTEO: Η «εκδίκηση» του Γκάμπριελ από παίκτη της Άστον Βίλα, μετά τη νίκη της Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Αντίο 2025 με 107 γκολ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημα παρελθόν ο Τομάλα

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Η σχέση μου με τον Ολυμπιακό ξεπερνά το μπάσκετ - Είμαι πιο ήρεμος και ώριμος»

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι αξέχαστες στιγμές του Άρη μέσα στο 2025

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου του ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Επαναπατρίζεται» o Γιούσης!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη