Παναιτωλικός: Δικός του ο Μπρέγκου για 2,5 χρόνια

Ο νεαρός μέσος ανακοινώθηκε από την αγρινιώτικη ομάδα για τα επόμενα 2,5 χρόνια, αποτελώντας έμψυχο αντάλλαγμα για τη μετακίνηση του Σωτήρη Κοντούρη στους Πράσινους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στο έμψυχο δυναμικό του Παναιτωλικού εντάσσεται ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.05.2006 και αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε επαγγελματίας. Παράλληλα αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες, από την Παίδων έως και την Ελπίδων. Ο αριθμός της φανέλας του θα είναι το 30

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!

