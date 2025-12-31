Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο Ραμαντάν Σόμπχι

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου Champions League Αφρικής από την Πίραμιντς, κρίθηκε ένοχος από Ποινικό Δικαστήριο της Γκίζας.

Ο Σόμπχι είχε συλληφθεί τον Ιούλιο, κατά την επιστροφή του από την Τουρκία, όπου η ομάδα του είχε πραγματοποιήσει προετοιμασία, έπειτα από καταγγελίες ότι παραποίησε επίσημα έγγραφα και ότι τρίτο πρόσωπο συμμετείχε σε εξετάσεις αντί για τον ίδιο σε ιδιωτικό ινστιτούτο τουριστικών και ξενοδοχειακών σπουδών στη Γκίζα. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με καταναγκαστική εργασία στον ποδοσφαιριστή και σε έναν ακόμη κατηγορούμενο, απάλλαξε τρίτο πρόσωπο, ενώ καταδίκασε ερήμην σε δεκαετή κάθειρξη τέταρτο κατηγορούμενο, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Παράλληλα με τη δικαστική απόφαση, ο Αιγύπτιος διεθνής αντιμετωπίζει και τετραετή αποκλεισμό από την αγωνιστική δράση, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) είχε επικυρώσει τον Νοέμβριο παραβάσεις των κανονισμών αντιντόπινγκ.

Ο Σόμπχι μετρά 37 συμμετοχές με την εθνική Αιγύπτου και ξεκίνησε την καριέρα του από την Αλ Αχλί, πριν μετακομίσει στην Αγγλία το 2016. Εκεί αγωνίστηκε στην Premier League και την Championship με τις Στόουκ Σίτι και Χάντερσφιλντ. Το 2020 επέστρεψε στην Αίγυπτο για λογαριασμό των Πίραμιντς, μετά από δανεισμό στην Αλ Αχλί, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ιστορικής πορείας της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στη Μαμελόντι Σάνταουνς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ