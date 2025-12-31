ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο Ραμαντάν Σόμπχι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε ο Ραμαντάν Σόμπχι

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους καταδικάστηκε ο διεθνής Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής Ραμαντάν Σόμπχι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο υπόθεσης ακαδημαϊκής απάτης.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρώτου Champions League Αφρικής από την Πίραμιντς, κρίθηκε ένοχος από Ποινικό Δικαστήριο της Γκίζας.

Ο Σόμπχι είχε συλληφθεί τον Ιούλιο, κατά την επιστροφή του από την Τουρκία, όπου η ομάδα του είχε πραγματοποιήσει προετοιμασία, έπειτα από καταγγελίες ότι παραποίησε επίσημα έγγραφα και ότι τρίτο πρόσωπο συμμετείχε σε εξετάσεις αντί για τον ίδιο σε ιδιωτικό ινστιτούτο τουριστικών και ξενοδοχειακών σπουδών στη Γκίζα. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με καταναγκαστική εργασία στον ποδοσφαιριστή και σε έναν ακόμη κατηγορούμενο, απάλλαξε τρίτο πρόσωπο, ενώ καταδίκασε ερήμην σε δεκαετή κάθειρξη τέταρτο κατηγορούμενο, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Παράλληλα με τη δικαστική απόφαση, ο Αιγύπτιος διεθνής αντιμετωπίζει και τετραετή αποκλεισμό από την αγωνιστική δράση, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) είχε επικυρώσει τον Νοέμβριο παραβάσεις των κανονισμών αντιντόπινγκ.

Ο Σόμπχι μετρά 37 συμμετοχές με την εθνική Αιγύπτου και ξεκίνησε την καριέρα του από την Αλ Αχλί, πριν μετακομίσει στην Αγγλία το 2016. Εκεί αγωνίστηκε στην Premier League και την Championship με τις Στόουκ Σίτι και Χάντερσφιλντ. Το 2020 επέστρεψε στην Αίγυπτο για λογαριασμό των Πίραμιντς, μετά από δανεισμό στην Αλ Αχλί, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ιστορικής πορείας της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στη Μαμελόντι Σάνταουνς.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξέσπασε ο κόσμος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έφυγε αλλά να… ξανάρθει!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κακή ήττα για Μπακς, αστόχησε στο τέλος ο Γιάννης

NBA

|

Category image

Το πρώτο μήνυμα του Ρομπέρτο Κάρλος μετά την επέμβαση στο Σάο Πάολο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τοπ πεντάδα των αθλητριών για το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι σούπερ σταρ αθλητές του 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι κορυφαίες ομάδες της χρονιάς, σύμφωνα με την ψήφο των μελών της ΕΑΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι Κορυφαίοι του 2025 που θα βραβευθούν στη 53η Γιορτή Αρίστων της ΕΑΚ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα χρονιά με συναρπαστικές ποδοσφαιρικές μεταδόσεις από Αγγλία (1/1)

TV

|

Category image

Καλή και δημιουργική χρονιά!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Ρέιντζερς ο Πενράις»

Ελλάδα

|

Category image

Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Τάισον Ουόρντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Και με τη... βούλα στον ΠΑΟΚ ο Γερεμέγιεφ

Ελλάδα

|

Category image

Η προτεραιότητα του Ρόκα για ενίσχυση

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη