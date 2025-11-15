LIVE: Κύπρος - Αυστρία 0-1

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα:

23΄Σέντρα σουτ του Σιήκκη από δεξιά, δεν αιφνιδιάστηκε ο τερματοφύλακας των Αυστριακών.

18΄ΓΚΟΛ, 0-1 η Αυστρία, εύστοχος ο Αρναούτοβιτς.

17΄Πέναλτι για την Αυστρία, το κέρδισε ο Μπάουμγκάρντερ από τον Κορέια.

10΄Χωρίς τη μεγάλη φάση το παιχνίδι μας στο ξεκίνημα του.

1΄Σέντρα στο παιχνίδι, καλή επιτυχία στην Εθνική μας!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Σιήκκης, Σιέλης, Παναγιώτου, Κορέια, Χάμπος, Κούσουλος, Κάστανος, Τζιωνής, Λοΐζου, Σωτηρίου

ΑΥΣΤΡΙΑ: Α.Σλάγκερ, Χ.Σλάγκερ, Λίνχαρτ, Ντάνσο, Πος, Σίγολντ, Λάιμερ, Σάμπιτζερ, Μπάουμγκάρντερ, Σμιντ, Αρναούτοβιτς

ΣΚΟΡΕΡ: /18΄Αρναούτοβιτς (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Urs Schnyder

VAR: Fedayi San