LIVE: Κύπρος - Αυστρία 0-1

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών υποδέχεται στις 19:00 στο «Αλφαμέγα» στη Λεμεσό την Αυστρία σε αγώνα για την 9η αγωνιστική των προκριματών του Μουντιάλ 2026.
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα:
23΄Σέντρα σουτ του Σιήκκη από δεξιά, δεν αιφνιδιάστηκε ο τερματοφύλακας των Αυστριακών.
18΄ΓΚΟΛ, 0-1 η Αυστρία, εύστοχος ο Αρναούτοβιτς.
17΄Πέναλτι για την Αυστρία, το κέρδισε ο Μπάουμγκάρντερ από τον Κορέια.
10΄Χωρίς τη μεγάλη φάση το παιχνίδι μας στο ξεκίνημα του.
1΄Σέντρα στο παιχνίδι, καλή επιτυχία στην Εθνική μας!
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΚΥΠΡΟΣ: Φαμπιάνο, Σιήκκης, Σιέλης, Παναγιώτου, Κορέια, Χάμπος, Κούσουλος, Κάστανος, Τζιωνής, Λοΐζου, Σωτηρίου
ΑΥΣΤΡΙΑ: Α.Σλάγκερ, Χ.Σλάγκερ, Λίνχαρτ, Ντάνσο, Πος, Σίγολντ, Λάιμερ, Σάμπιτζερ, Μπάουμγκάρντερ, Σμιντ, Αρναούτοβιτς
ΣΚΟΡΕΡ: /18΄Αρναούτοβιτς (πεν.)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Urs Schnyder
VAR: Fedayi San