Νέα ευρήματα: Οι προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας στο νεανικό ποδόσφαιρο

Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση υπογραμμίζει μια συχνά παραβλεπόμενη αλήθεια: Οι ποδοσφαιριστές ηλικίας 12-19 ετών παλεύουν ολοένα και περισσότερο με άγχος, κατάθλιψη, εξουθένωση και διατροφικές διαταραχές — προκλήσεις που εκτείνονται πολύ πέρα ​​από το άθλημα.

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια:

Έως και το 40% των νεαρών ποδοσφαιριστών εμφανίζουν συμπτώματα ψυχικής υγείας, ειδικά τα κορίτσια και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία νεαροί ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε ανώτερο επίπεδο.

● Άγχος και πίεση απόδοσης: 11–28%

● Κατάθλιψη: 6,5–40%

● Διατροφικές διαταραχές: 11–22%

● Εξουθένωση και γενικά προβλήματα ευεξίας: 17–40%

Ευρήματα:

● Υψηλότερος κίνδυνος στα κορίτσια

● Υψηλότερος κίνδυνος κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων σε ανώτερο επίπεδο

● Τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα που βασίζονται στην αυτονομία ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και μειώνουν το άγχος

● Τα περιβάλλοντα που εστιάζουν στον έλεγχο και καθοδηγούνται από το εγώ επιδεινώνουν τα αποτελέσματα

● Η τελειομανία, οι παράλογες πεποιθήσεις και τα έντονα προγράμματα αυξάνουν την ψυχική καταπόνηση

● Η πίστη στον προσωπικό έλεγχο (έναντι εξωτερικών παραγόντων) βελτιώνει την ανθεκτικότητα και μειώνει το άγχος

Τι διαμορφώνει την ευημερία τους:

● Ένα υποστηρικτικό, βασισμένο στην αυτονομία ομαδικό κλίμα ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική ισορροπία.

● Τα ελεγχόμενα ή έντονα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα αυξάνουν το άγχος και μειώνουν την αυτοεκτίμηση.

● Ο ύπνος, η διατροφή και η συναισθηματική ρύθμιση είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την υγεία όσο και για την απόδοση.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε:

Η ψυχική υγεία πρέπει να εκτιμάται όσο και η σωματική άσκηση.

Τα πρακτικά βήματα περιλαμβάνουν:

● Συστηματική παρακολούθηση της ψυχικής ευεξίας

● Εκπαίδευση προπονητών σε θέματα ενσυναίσθησης και επικοινωνίας, καθώς και σε προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη το φύλο

● Εκπαίδευση σε νοητικές δεξιότητες στην καθημερινή ρουτίνα

● Ανοιχτές συζητήσεις για την άρση του στίγματος και την προώθηση της έγκαιρης αναζήτησης βοήθειας

● Πολυεπιστημονική υποστήριξη μεταξύ προπονητών, γονέων και επαγγελματιών

«Σπάστε το στίγμα — η ψυχική δύναμη ξεκινά με το να νιώθεις ασφαλής να μιλήσεις ανοιχτά και να είσαι ο εαυτός σου».

*Η παρούσα μελέτη αποτελεί ανασκόπηση ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από το 2015 έως το 2025 και παρουσιάστηκε στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο EuroMed στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ ‘TEAM – Tackling the Mental Health Stigma in Youth Football.’

Το πρόγραμμα ‘TEAM – Tackling the Mental Health Stigma in Youth Football στην παρούσα φάση βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής νέων δεδομένων και εξαγωγής νέων ευρημάτων σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία).

Το έργο TEAM υλοποιείται από επτά οργανισμούς από την Ευρώπη, οι οποίοι συνδυάζουν την εμπειρία τους στον αθλητισμό, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι: GDA Sports και Κυπριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Κύπρος), Red Deporte (Ισπανία), Πανεπιστήμιο Gabriele D'Annunzio Chieti-Pescara (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), Associação de Futebol de Bragança (Πορτογαλία).

