Έτοιμη να γράψει Ιστορία στα Τίρανα η Εθνική Γυναικών

Την περασμένη Παρασκευή, η Εθνική Γυναικών επέστρεψε από το 0-2 κόντρα στην Αλβανία και με νίκη 3-2 απέκτησε μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία της να βρεθεί στη Β΄ Κατηγορία της UEFA.

Απόψε (19:00) λοιπόν, στα πλαίσια του UEFA Women's Nations League, τα κορίτσια μας έχουν ένα μεγάλο ραντεβού με την Ιστορία στα Τίρανα και θέλουν να χαρούν με την ψυχή τους, καταγράφοντας την πιο σημαντική επιτυχία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε πως μπορεί για την υπέρβαση και, με τον τρόπο που ήρθε η νίκη στο πρώτο ματς, έχει τονωθεί περισσότερο η αυτοπεποίθηση και η πίστη για πρόκριση είναι διάχυτη.

Στη διάθεση του Ρένου Δημητριάδη για τη σπουδαία αυτή μάχη βρίσκονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες: Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Ιωάννα Χαννύ, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Έλενα Αριστοδήμου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Βικτώρια Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Στυλιάνα Ασπράκη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρίκλεια Κώστα, Ναταλία Σόλωνος.