ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμη να γράψει Ιστορία στα Τίρανα η Εθνική Γυναικών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτοιμη να γράψει Ιστορία στα Τίρανα η Εθνική Γυναικών

Μία ιστορική στιγμή και όλα τα βλέμματα στην Αλβανία.

Την περασμένη Παρασκευή, η Εθνική Γυναικών επέστρεψε από το 0-2 κόντρα στην Αλβανία και με νίκη 3-2 απέκτησε μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία της να βρεθεί στη Β΄ Κατηγορία της UEFA.

Απόψε (19:00) λοιπόν, στα πλαίσια του UEFA Women's Nations League, τα κορίτσια μας έχουν ένα μεγάλο ραντεβού με την Ιστορία στα Τίρανα και θέλουν να χαρούν με την ψυχή τους, καταγράφοντας την πιο σημαντική επιτυχία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε πως μπορεί για την υπέρβαση και, με τον τρόπο που ήρθε η νίκη στο πρώτο ματς, έχει τονωθεί περισσότερο η αυτοπεποίθηση και η πίστη για πρόκριση είναι διάχυτη.

Στη διάθεση του Ρένου Δημητριάδη για τη σπουδαία αυτή μάχη βρίσκονται οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες: Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Ιωάννα Χαννύ, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Έλενα Αριστοδήμου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Βικτώρια Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Στυλιάνα Ασπράκη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρίκλεια Κώστα, Ναταλία Σόλωνος.

Κατηγορίες

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φύλαξε το καλύτερο για το τέλος ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Μακάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΛ - Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής)

Φούτσαλ

|

Category image

Πήρε στα πέναλτι το θρίλερ απέναντι στην Άιντραχτ η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα χαμόγελα αυτή τη φορά να διαρκέσουν

ΑΕΛ

|

Category image

Με σημαντικές απουσίες η αποστολή της ΑΕΛ Novibet ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, εκτός δράσης για 8 μήνες

EUROLEAGUE

|

Category image

Αργά, σταθερά και… θετικά τα βήματα για την ανανέωση με Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φύλακα-άγγελο Βάνια και Ανγκισά σκόρερ σταθεροποιείται στην κορυφή η Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίγο απροετοίμαστος και άτυχος

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ολυμπιακός: Παίρνουν «ανάσες» οι βασικοί στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο

Ελλάδα

|

Category image

Αλύγιστη ΑΕΚ έκανε το 3/3 και φουλάρει για την κορυφή του ομίλου της στο BCL!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Στέφανος Κοτσόλης

Ελλάδα

|

Category image

Δεν τα κατάφερε η Εθνική Γυναικών - Ήττα στην Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η Μπρέντφορντ «έφαγε» ένα 10λεπτο από το ματς με τη Λίβερπουλ για τα… πλάγια άουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτιαξε συντελεστή και… ψυχολογία με το παρθενικό του τρίποντο ο Παναιτωλικός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη