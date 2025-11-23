ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέσσερα λεπτά, δύο κάρτες και με δέκα ο Απόλλωνας

Νέα δεδομένα στο ντέρμπι του «Αλφάμεγα».

Δύο κίτρινες σε διάστημα τεσσάρων λεπτών δέχθηκε ο Κλίντον Ντουοντού και ο Απόλλωνας από το 53ο λεπτό, είναι αναγκασμένος να παίξει με αριθμητικό μειονέκτημα.

Το πρώτο φάουλ έγινε στο 49ο λεπτό πάνω στον Νικόλα Παναγιώτου και το δεύτερο στο 53ο πάνω στον Φαμπιάνο. Στο δεύτερο όμως, πάνω στον πορτιέρο των πρασίνων, ο ρεφ Χριστοφόρου αρχικά έδειξε να συνεχιστεί αλλά στη συνέχεια επανήλθε και τιμώρησε τον Ντουοντού.

Προφανώς ενημερώθηκε από κάποιο εκ των βοηθών του. Απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά του Απόλλωνα.

Διαβαστε ακομη