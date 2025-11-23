ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

Η Ρόμα επικράτησε εύκολα με 3-1 της Κρεμονέζε και συνέχισε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Μια Ρόμα να την πιεις στο ποτήρι! Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι επικράτησε με 3-1 της Κρεμονέζε εκτός έδρας και συνέχισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «τζαλορόσι» μπήκαν με αυτοπεποίθηση στο ματς και πήραν νωρίς το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, μετά από ωραία ανάπτυξη των Ρωμαίων, ο Σουλέ με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 1-0.

Η Κρεμονέζε προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, ανέβασε τις γραμμές της και έψαξε την ισοφάριση, όμως δεν βρήκε τρόπο να απειλήσει σοβαρά την εστία του Σβίλαρ, ο οποίος ήταν σταθερός όποτε χρειάστηκε. Στο 62ο λεπτό ο Γκασπερίνι αποβλήθηκε από τον πάγκο της Ρόμα, κάτι το οποίο όπως δεν επηρέασε την ομάδα.

Και αυτό διότι στο 64ο λεπτό ο Φέργκιουσον έκανε το 2-0, με τον Γουέσλι τρία λεπτά αργότερα να καθαρίζει ουσιαστικά το παιχνίδι πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα για τους Ρωμαίους. Η Κρεμονέζε το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να μειώσει με τον Φολίνο στο 90+3' σε 3-1, με το σκορ να παραμένει έτσι μέχρι το φινάλε.

Η 12η αγωνιστική

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

(33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο - 18' Βιτίνια, 41' Όστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54', 60' Πομπεγκά, 90'+4' Μπερναρντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48' Μαντράγκορα - 45'+6' Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

(17', 38' Νέρες, 45' Λανγκ - 52' Σκαμάκα)

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 1-2

(65' Τζιοβάνι - 18', 80' Πελεγκρίνο)2

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

(90+3' Φολίνο - 17’ Σουλέ, 64’ Φέργκιουσον, 67’ Γουέσλι)

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 21:45

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 16:00

Τζένοα-Βερόνα 16:00

Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 01/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κετσπάγια: «Πιστέψαμε στον εαυτό μας και τα καταφέραμε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θέμα με Πιέρο και αναγκαστική αλλαγή νωρίς για τον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ανορθωσιάτικη απόδραση από το Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Βούκιτς έστειλε στα ουράνια τους Ανορθωσιάτες και διπλό με ανατροπή στο 90+3΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από τις Σέρρες ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Ομόνοια 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικοί οι συμπατριώτες πριν το μεγάλο ραντεβού του Μουντιάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Αμπάνια!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ενδεκάδα με Βέισμπεκ από Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι επιλογές του Μαρτίνς για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δεν εξέπληξε ο Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο γκολ εντός για την ΕΝΠ, τρίτο γενικά!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη