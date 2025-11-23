Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!

Μια Ρόμα να την πιεις στο ποτήρι! Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι επικράτησε με 3-1 της Κρεμονέζε εκτός έδρας και συνέχισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «τζαλορόσι» μπήκαν με αυτοπεποίθηση στο ματς και πήραν νωρίς το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, μετά από ωραία ανάπτυξη των Ρωμαίων, ο Σουλέ με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 1-0.

Η Κρεμονέζε προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, ανέβασε τις γραμμές της και έψαξε την ισοφάριση, όμως δεν βρήκε τρόπο να απειλήσει σοβαρά την εστία του Σβίλαρ, ο οποίος ήταν σταθερός όποτε χρειάστηκε. Στο 62ο λεπτό ο Γκασπερίνι αποβλήθηκε από τον πάγκο της Ρόμα, κάτι το οποίο όπως δεν επηρέασε την ομάδα.

Και αυτό διότι στο 64ο λεπτό ο Φέργκιουσον έκανε το 2-0, με τον Γουέσλι τρία λεπτά αργότερα να καθαρίζει ουσιαστικά το παιχνίδι πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα για τους Ρωμαίους. Η Κρεμονέζε το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να μειώσει με τον Φολίνο στο 90+3' σε 3-1, με το σκορ να παραμένει έτσι μέχρι το φινάλε.

Η 12η αγωνιστική

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

(33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο - 18' Βιτίνια, 41' Όστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54', 60' Πομπεγκά, 90'+4' Μπερναρντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48' Μαντράγκορα - 45'+6' Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

(17', 38' Νέρες, 45' Λανγκ - 52' Σκαμάκα)

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 1-2

(65' Τζιοβάνι - 18', 80' Πελεγκρίνο)2

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

(90+3' Φολίνο - 17’ Σουλέ, 64’ Φέργκιουσον, 67’ Γουέσλι)

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 21:45

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 16:00

Τζένοα-Βερόνα 16:00

Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 01/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε

sport-fm.gr