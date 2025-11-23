Σούπερ Ρόμα, έριξε τριάρα και συνεχίζει στην κορυφή!
Η Ρόμα επικράτησε εύκολα με 3-1 της Κρεμονέζε και συνέχισε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.
Μια Ρόμα να την πιεις στο ποτήρι! Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι επικράτησε με 3-1 της Κρεμονέζε εκτός έδρας και συνέχισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «τζαλορόσι» μπήκαν με αυτοπεποίθηση στο ματς και πήραν νωρίς το προβάδισμα. Συγκεκριμένα, μετά από ωραία ανάπτυξη των Ρωμαίων, ο Σουλέ με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 1-0.
Η Κρεμονέζε προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, ανέβασε τις γραμμές της και έψαξε την ισοφάριση, όμως δεν βρήκε τρόπο να απειλήσει σοβαρά την εστία του Σβίλαρ, ο οποίος ήταν σταθερός όποτε χρειάστηκε. Στο 62ο λεπτό ο Γκασπερίνι αποβλήθηκε από τον πάγκο της Ρόμα, κάτι το οποίο όπως δεν επηρέασε την ομάδα.
Και αυτό διότι στο 64ο λεπτό ο Φέργκιουσον έκανε το 2-0, με τον Γουέσλι τρία λεπτά αργότερα να καθαρίζει ουσιαστικά το παιχνίδι πετυχαίνοντας και τρίτο τέρμα για τους Ρωμαίους. Η Κρεμονέζε το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να μειώσει με τον Φολίνο στο 90+3' σε 3-1, με το σκορ να παραμένει έτσι μέχρι το φινάλε.
Η 12η αγωνιστική
Σάββατο 22/11
Κάλιαρι-Τζένοα 3-3
(33', 60' Μπορέλι, 43' Εσπόζιτο - 18' Βιτίνια, 41' Όστιγκαρντ, 83' Μάρτιν)
Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3
(54', 60' Πομπεγκά, 90'+4' Μπερναρντέσκι)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1
(48' Μαντράγκορα - 45'+6' Κόστιτς)
Νάπολι-Αταλάντα 3-1
(17', 38' Νέρες, 45' Λανγκ - 52' Σκαμάκα)
Κυριακή (23/11)
Βερόνα-Πάρμα 1-2
(65' Τζιοβάνι - 18', 80' Πελεγκρίνο)2
Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3
(90+3' Φολίνο - 17’ Σουλέ, 64’ Φέργκιουσον, 67’ Γουέσλι)
Λάτσιο-Λέτσε 19:00
Ίντερ-Μίλαν 21:45
Δευτέρα (24/11)
Τορίνο-Κόμο 19:30
Σασουόλο-Πίζα 21:45
Η επόμενη (13η) αγωνιστική:
Παρασκευή 28/11
Κόμο-Σασουόλο 21:45
Σάββατο 29/11
Πάρμα-Ουντινέζε 16:00
Τζένοα-Βερόνα 16:00
Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00
Μίλαν-Λάτσιο 21:45
Κυριακή 30/11
Λέτσε-Τορίνο 13:30
Πίζα-Ίντερ 16:00
Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00
Ρόμα-Νάπολι 21:45
Δευτέρα 01/12
Μπολόνια-Κρεμονέζε
