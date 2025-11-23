«Άρρωστο» γκολ ο Ριτσάρλισον με λόμπα από τα 45 μέτρα!
Ο Ριτσάρλισον με μια επαφή «κρέμασε» τον Ράγια από τα 45 μέτρα στο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, στο «Έμιρεϊτς».
Η Τότεναμ βρέθηκε με τρία γκολ πίσω στο σκορ, η Άρσεναλ κυριαρχούσε απόλυτα, αλλά το μυαλό του Ριτσάρλισον κατάφερε ν’ αντλήσει έμπνευση για να πετύχει ένα από τα γκολ της αγωνιστικής στο 55ο λεπτό του ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου.
Με τον Θουμπιμέντι να χάνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Βραζιλιάνος δεν το σκέφτηκε καθόλου για να κάνει τη λόμπα και να μειώσει σε 3-1.
🚨 WHAT A GOAL FROM RICHARLISON WOW WOW HE LIKES TO SCORES BEAUTIFUL GOALS ONLY 🤯🤯🇧🇷pic.twitter.com/a1HHY8f1Cp— KinG £ (@xKGx__) November 23, 2025