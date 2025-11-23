«Άρρωστο» γκολ ο Ριτσάρλισον με λόμπα από τα 45 μέτρα!

Η Τότεναμ βρέθηκε με τρία γκολ πίσω στο σκορ, η Άρσεναλ κυριαρχούσε απόλυτα, αλλά το μυαλό του Ριτσάρλισον κατάφερε ν’ αντλήσει έμπνευση για να πετύχει ένα από τα γκολ της αγωνιστικής στο 55ο λεπτό του ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου.

Με τον Θουμπιμέντι να χάνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο Βραζιλιάνος δεν το σκέφτηκε καθόλου για να κάνει τη λόμπα και να μειώσει σε 3-1.