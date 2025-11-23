Η Άρσεναλ πέρασε σαν… οδοστρωτήρας πάνω από την Τότεναμ!

«Πετάει» η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, η οποία με τον Έζε να γίνεται ο πρώτος με χατ-τρικ στο derby από το 1978, έκανε κομμάτια την Τότεναμ (4-1) και πλέον είναι στο +6 από τη δεύτερή, Τσέλσι. Στο +7 από την Σίτι και το +11 από την Λίβερπουλ οι Gunners.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά με το βολέ του Ράις να πηγαίνει πάνω στον Βικάριο, όμως στη συνέχεια αντιμετώπισαν πρόβλημα με το 3-5-2 και την ultra αμυντική προσέγγιση των Spurs. Το επόμενο διάστημα είχε κατοχή και επιμονή για τους Gunners που γυρνούσαν με υπομονή την μπάλα όμως δεν έβρισκαν χώρους και ευκαιρίες. Στο 34' ο Σάκα με φάουλ ανάγκασε τον Βικάριο να διώξει με γροθιές και όλα άλλαξαν σε μία στιγμή.

Στο 36' ο Μίκελ Μερίνο έβγαλε αδιανότητη κάθετη μπάλα για τον Τροσάρ, που κατέβασε, γύρισε και έκανε το σουτ που κόντραρε στον Βαν Ντε Βεν και πήγε στα δίχτυα (1-0). Πριν καλά-καλά προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε οι φιλοξενούμενοι, δέχθηκαν και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά από το σουτ του Έζε από το ημικύκλιο έπειτα από πάσα του Ράις και δύο όμορφες προσποιήσεις. Το πρώτο μέρος έφυγε με 2-0.

Και το δεύτερο, ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο. Με γκολ για την Άρσεναλ, με γκολ για τον Έζε. Από τα δεξιά η μπάλα έφτασε στον Τίμπερ, εκείνος βρήκε το Άγγλο μεσοεπιθετικό και εκείνος αυτή τη φορά με τρομερό αριστερό τη γωνία ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 46’. Αυτό διατηρήθηκε μέχρι το 55’ όταν ο Ριτσάρλισον με βραζιλιάνικη λόμπα από τα 40 μέτρα τιμώρησε τον Ράγια που έκανε… βόλτα μακριά από την εστία του (3-1).

Μετά το γκολ η Τότεναμ ανέβηκε κάπως και προσπάθησε να αγχώσει τους γηπεδούχους, οι οποίοι όμως έριξαν τον ρυθμό και στο 76’ βρήκαν και τρίτο γκολ με τον Έζε που εκτέλεσε για τρίτη φορά τον Βικάριο από το ύψος της περιοχής, αυτή τη φορά έπειτα από πάσα του Τροσάρ (4-1).

