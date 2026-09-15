Εκτός έδρας φιλική νίκη της Εθνικής Παίδων Κ-16 επί της Μολδαβίας

Με γκολ που σημείωσε στο 90ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Χρίστος Κυριάκου η Κύπρος επικράτησε με 1-0 μετά από καλή παρουσία και χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.

Το σημερινό ήταν το πρώτο φιλικό της Εθνικής μας με προπονητή τον Μιχάλη Μάρκου, που έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Κύπρος: Στυλιανού, Άκβο (76’ Κυριαζής), Ζαρβός (70’ Κυριάκου), Τσολάκης (76’ Κραμβής), Ττάκκας, Παναγιώτου (46’ Πιερίδης), Ερωτοκρίτου (64’ Μαρκίδης), Τιμοθέου (70’ Χατζηγεωργίου), Χριστοδούλου (64’ Μιχαλιάς), Σολωμού (46’ Λουκαϊδης), Μπαμπαλιούτας.

Μολδαβία – Κύπρος θα δώσουν νέο φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη.