Χρυσός ο Ποντίκης στην Ιταλία!

Χρυσός νικητής αναδείχθηκε σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων και Νεανίδων στο Πορπέτο της Ιταλίας ο Ανδρέας Ποντίκης.

Ο Κύπριος Σκητέρ, ο οποίος εξασφάλισε την πρόκριση του στον τελικό με 120/125 (25+24+24+23+24) επικράτησε στον τελικό του Ιταλού Μάρκο Κόκο με 34 επιτυχίες έναντι 33 του αντιπάλου του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ισοφαρίζοντας παράλληλα το Παγκόσμιο ρεκόρ Εφήβων με 34/36.

Ο Ιταλός Κόκο, ο οποίος εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο προκρίθηκε στον τελικό με την καλύτερη επίδοση 124/125, (25+25+25+25+24) έχοντας μονάχα μια απώλεια στην τελευταία πούλα.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Μπάλιντ Ρένερ με 29 επιτυχίες.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων και Νεανίδων στο Πορπέντο της Ιταλίας συμμετείχε και ο Μάρκος Κοντόπουλος, ο οποίος κατέλαβε τη 19η θέση με 116/125 (23+22+23+24+24).