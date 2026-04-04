Νέος «συναγερμός» για τη σκόνη, αποφασίζει και ανακοινώνει η ΚΟΠ
Εν αναμονή των αποφάσεων...
Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (04/04) όλα έδειχναν σέντρα, ωστόσο νέα προειδοποίηση από την Μετεωρολογική υπηρεσία, περιπλέκει τα δεδομένα.
Η ΚΟΠ το πρωί ενημέρωσε πως εκτός απροόπτου τα παιχνίδια της ημέρας θα διεξαχθούν οριστικά καθώς η σκόνη φαίνεται πως υποχωρεί. Ωστόσο, λίγο πριν το μεσημέρι, σήμανε νέος… συναγερμός για επιδείνωση της κατάστασης από τις 11:30 μέχρι τις 18:00.
Η Ομοσπονδία είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους, ώστε να αποφασιστεί τι θα πράξουν για τους τρεις αγώνες της πρώτης κατηγορίας. Υπενθυμίζουμε παράλληλα πως δράση υπάρχει και στις μικρότερες κατηγορίες.
Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού για το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την περιοχή. pic.twitter.com/GVI6GGCom7— CYMET (@CyMeteorology) April 4, 2026