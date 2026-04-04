Νέος «συναγερμός» για τη σκόνη, αποφασίζει και ανακοινώνει η ΚΟΠ

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (04/04) όλα έδειχναν σέντρα, ωστόσο νέα προειδοποίηση από την Μετεωρολογική υπηρεσία, περιπλέκει τα δεδομένα.

Η ΚΟΠ το πρωί ενημέρωσε πως εκτός απροόπτου τα παιχνίδια της ημέρας θα διεξαχθούν οριστικά καθώς η σκόνη φαίνεται πως υποχωρεί. Ωστόσο, λίγο πριν το μεσημέρι, σήμανε νέος… συναγερμός για επιδείνωση της κατάστασης από τις 11:30 μέχρι τις 18:00.

Η Ομοσπονδία είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους, ώστε να αποφασιστεί τι θα πράξουν για τους τρεις αγώνες της πρώτης κατηγορίας. Υπενθυμίζουμε παράλληλα πως δράση υπάρχει και στις μικρότερες κατηγορίες.