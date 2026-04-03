H Cyprus League By Stoiximan επιστρέφει με την 2η αγωνιστική των Πλέι Οφ
Μετά την διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, το συναρπαστικό πρωτάθλημα της Cyprus League By Stoiximan επιστρέφει λίγο πριν τις γιορτές του Πάσχα
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν βεβαίως οι ματσάρες του πρώτου γκρουπ με την πρωτοπόρο Ομόνοια να φιλοξενεί το Σάββατο (4/4) την Πάφο στο ΓΣΠ.
Δείτε το πρόγραμμα και θυμηθείτε την βαθμολογία:
Α΄ όμιλος
Σάββατο, 4 Απριλίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Πάφος F.C.
Κυριακή, 5 Απριλίου
17:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
Β’ όμιλος
Σάββατο, 4 Απριλίου
16:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού
Κυριακή, 5 Απριλίου
16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Δευτέρα, 6 Απριλίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ENY