Οι ποινές για τα όσα έγιναν μετά το Ανόρθωση – Ακρίτας, «βροχή» τα πρόστιμα και όχι μόνο

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Κυριάκου Αθανασίου κατά του Φύτου Κυριάκου, μέλος του προσωπικού, του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, πήγε με έντονο τρόπο προς το μέρος του Διαιτητή και τον έσπρωξε στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/21.03.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2026 και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίου Φωτίου κατά του Δημήτρη Μακρή εφόρου Ποδοσφαίρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο. Συγκεκριμένα, έφυγε από την τεχνική περιοχή της ομάδας του και ήρθε πίσω από τα τέρματα της αντίπαλης ομάδας για να λογομαχήσει με ένα αμυντικό της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου, μετά την αποβολή του με κόκκινη κάρτα απευθύνθηκε προς τον διαιτητή βρίζοντας τον. Μετά το τέλος του αγώνα επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον Βοηθό Προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας (τον πρόσβαλε και τον έβρισε) προκαλώντας ένταση κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/20.03.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Γεώργιου Ψευδιώτη κατά του Γεώργιου Γλαύκου Προπονητή Τερματοφυλακων του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, εξήλθε από την τεχνική περιοχή και πανηγύρισε προκλητικά προς τον αντίπαλο πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/21.03.2026 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλαου Ιτσκάρα κατά του Ανδρέα Ιωάννου, μέλος του προσωπικού του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε, γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φωνάζοντας βρίζοντας και σπρώχνοντας τον Β’ Βοηθό με το σώμα του στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/21.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2026 και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Νικόλαου Ιτσκάρα κατά του Δαμιανού Δαμιανού Προπονητή Τερματοφυλάκων του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε, γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φωνάζοντας και βρίζοντας μπροστά στο πρόσωπο του Β’ Βοηθού στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /21.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (κατά την αποχώρηση της διαιτητικής ομάδας μετά το τέλος του αγώνα από τον αγωνιστικό χώρο οπαδοί της ομάδας χτυπούσαν την φυσούνα και έβριζαν την διαιτητική ομάδα και περαιτέρω κατά την αποχώρηση της διαιτητικής ομάδας από το γήπεδο οπαδοί της ομάδας περίμεναν έξω από το γήπεδο τους διαιτητές τους οποίους ύβριζαν και απειλούσαν γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας για να αποχωρήσουν οι διαιτητές από τον χώρο στάθμευσης του σταδίου κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου /20.03.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) για ρατσιστική συμπεριφορά που επέδειξαν οπαδοί της ομάδας με αναφώνηση μηνυμάτων που έθιγαν και/η μείωναν την αξιοπρέπεια ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 5 και 11.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκλήθηκαν μετά το τέλος του αγώνα τα οποία δημιούργησαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο κατά την αποχώρηση ποδοσφαιριστών και παραγόντων από τον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα. (δημιουργήθηκαν μεμονωμένα επεισόδια φωνές, σπρωξίματα, τραβήγματα, αψιμαχίες μεταξύ επιτηρητών ασφαλείας ατόμων της ομάδας με άτομα της φιλοξενούμενης ομάδας ποδοσφαιριστές και προσωπικό) κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΣΤΙΤΗ Προέδρου της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο ως μη εξουσιοδοτημένο άτομο μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 33.5 του Κεφ. VIΙ της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 και του άρθρου 10.3β των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/21.03.2026 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας:

(α) για επεισόδια που προκλήθηκαν μετά το τέλος του αγώνα τα οποία δημιούργησαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο κατά την αποχώρηση ποδοσφαιριστών και παραγόντων από τον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα. (δημιουργήθηκαν μεμονωμένα επεισόδια φωνές, σπρωξίματα, τραβήγματα, αψιμαχίες μεταξύ ατόμων της ομάδας (ποδοσφαιριστές και προσωπικό) με επιτηρητές ασφαλείας και ατόμων της φιλοξενούσας ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας /21.03.2026 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/22.03.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /22.03.2026 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας προς ποδοσφαιριστές και τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας κατά την διάρκεια του β ημιχρόνου, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /22.03.2026 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στο 74 λεπτό του αγώνα (άναψε φωτιά και έκαψε κασκόλ της φιλοξενούσας ομάδας στην κερκίδα, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας προς ποδοσφαιριστές και τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας κατά την διάρκεια του β ημιχρόνου, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (ζιβανίες, μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /22.03.2026 (1η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου για επεισόδια που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος του αγώνα δημιουργώντας αναταραχή στην κερκίδα και στον αγωνιστικό χώρο (στο 93 λεπτό του αγώνα στην κερκίδα δημιουργήθηκε σύρραξη ανάμεσα σε οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας (ένταση και διαπληκτισμοί μεταξύ τους). Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών από τον αγωνιστικό χώρο δημιουργήθηκε σύρραξη των ποδοσφαιριστών της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/18.03.2026 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας για επεισόδια που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του αγώνα και μετά το τέλος του αγώνα δημιουργώντας αναταραχή στην κερκίδα και στον αγωνιστικό χώρο (στο 93 λεπτό του αγώνα στην κερκίδα δημιουργήθηκε σύρραξη ανάμεσα σε οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας (ένταση και διαπληκτισμοί μεταξύ τους). Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών από τον αγωνιστικό χώρο δημιουργήθηκε σύρραξη των ποδοσφαιριστών της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/18.03.2026 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών για πώληση από τη καντίνα του γηπέδου οινοπνευματωδών ποτών (μπύρες) κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/18.03.2026 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/18.03.2026 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (μπύρες) από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα στον χώρο της καντίνας κάτω από την ανατολική κερκίδα του σταδίου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.2δ των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2γ1 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /22.03.2026 (11η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του CORREIA BORGES MICAEL FELIPE ποδοσφαιριστή της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 55ο λεπτό του αγώνα προς την κερκίδα της φιλοξενούσας ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /22.03.2026 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/21.03.2026 (11η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουτταγιάκας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, προκαλώντας αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο. (οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στον χώρο της καντίνας του γηπέδου ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας προς τους οποίους επέδειξαν απειλητική συμπεριφορά κινούμενοι προς το μέρος τους με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση, να προκληθεί συμπλοκή μεταξύ των οπαδών κατά την οποία εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν μπουκάλια νερού και σημειώθηκαν σπρωξίματα μεταξύ των εμπλεκομένων). Περαιτέρω παραπέμπεται το σωματείο για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (οι οπαδοί εισήλθαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατευθύνθηκαν προς τον χώρο των αποδυτηρίων και ήρθαν σε αντιπαράθεση με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Τα πιο πάνω γεγονότα προκάλεσαν την επέμβαση της Αστυνομίας που αποκατέστησε την τάξη έπειτα από 10 λεπτά κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/21.03.2026 (10η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας για εμπλοκή σε επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, προκαλώντας αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο. (οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν στον χώρο της καντίνας του γηπέδου ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση, να προκληθεί συμπλοκή μεταξύ των οπαδών κατά την οποία εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν μπουκάλια νερού και σημειώθηκαν σπρωξίματα μεταξύ των εμπλεκομένων). Περαιτέρω παραπέμπεται το σωματείο για εμπλοκή σε επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (οι οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας εισήλθαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατευθύνθηκαν προς τον χώρο των αποδυτηρίων δημιούργησαν αντιπαράθεση με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη στην οποία είχαν εμπλοκή ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Τα πιο πάνω γεγονότα προκάλεσαν την επέμβαση της Αστυνομίας που αποκατέστησε την τάξη έπειτα από 10 λεπτά κατά παράβαση των άρθρων 4κβ και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουτταγιάκας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας /21.03.2026 (10η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας /22.03.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΠΟΝΑ. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά - Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ/22.03.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Ψευδά.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/22.03.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλωνα. Πρόστιμο στην ΑΕΝ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΔΩΝΙΣ Ιδαλίου – Π. Ο. Ορμήδειας/22.03.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άδωνι. Πρόστιμο στον Π.Ο. Ορμήδειας.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών τη ΚΟΠ στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /17.03.2026 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών τη ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ16 περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΤΛΑΣ Αγλαντιζάς/22.03.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού - KIDS SOCER SCHOOL ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ/22.03.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ11 Pearls Β’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας WFC – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/21.03.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.

*O Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ13 Diamonds Β’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας WFC – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /21.03.2026 (4η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ολυμπιακού.