ΕΔΠΑ: «Στενή παρακολούθηση σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, μέσω της οποίας γνωστοποίησε πως παρακολουθεί με προσοχή τις τελευταίες ημέρες όσα αφορούν τους αγώνες των play-out.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση υπήρξε επικοινωνία με άτομα, ζητώντας διευκρινήσεις. Αποφασίστηκε όπως, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές, υπάρξει στενή παρακολούθηση του όλου θέματος.

Η ανακοίνωση: «Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα και ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τους αγώνες του Β’ Ομίλου της Β’ φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Α’ Κατηγορίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα: