ΕΔΠΑ: «Στενή παρακολούθηση σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς»

Σημαντική ανακοίνωση

Ανακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, μέσω της οποίας γνωστοποίησε πως παρακολουθεί με προσοχή τις τελευταίες ημέρες όσα αφορούν τους αγώνες των play-out.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση υπήρξε επικοινωνία με άτομα, ζητώντας διευκρινήσεις. Αποφασίστηκε όπως, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές, υπάρξει στενή παρακολούθηση του όλου θέματος.

Η ανακοίνωση: «Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα και ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τους αγώνες του Β’ Ομίλου της Β’ φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Ανδρών Α’ Κατηγορίας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και δηλώσεις, καθώς και γενικότερα τις εξελίξεις που αφορούν τους πιο πάνω αγώνες.
  • Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις και ανακοινώσεις δύο (2) Σωματείων, έχει επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους των Σωματείων που προέβησαν στις δηλώσεις/ανακοινώσεις, καθώς και με άλλα αρμόδια πρόσωπα, ζητώντας διευκρινίσεις.
  • Αποφασίστηκε όπως, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς, υπάρξει στενή παρακολούθηση του όλου θέματος, ώστε να αξιολογούνται άμεσα τυχόν πληροφορίες και/ή γεγονότα και να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα αναγκαία μέτρα και/ή αποφάσεις».

