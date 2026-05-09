Η Άστον Βίλα αποκτά… αδερφάκι στη Γαλλία

Το δικό της μικρό αδερφάκι στη Γαλλία ετοιμάζεται να αποκτήσει η Άστον Βίλα. Ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, η ιδιοκτήτρια εταιρία της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ (VSports) βρίσκεται στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Ανεσί, που αγωνίζεται φέτος στην Ligue 2.

Εκτός από την Άστον Βίλα, η VSports έχει στην κατοχή της την ισπανική Ρεάλ Ουνιόν και την ιαπωνική Βίσελ Κόμπε, ενώ έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με την Κολόμπους Κρου από το MLS και την ASEC Mimosas από την Ακτή Ελεφαντοστού, φτιάχνοντας το δικό της δίκτυο συνεργαζόμενων συλλόγων.

SDNA.gr