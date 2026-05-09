Απρόοπτο με Μπακασέτα - Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΚ

Σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό ενόψει του Κυριακάτικου (10/5) ντέρμπι με την ΑΕΚ!

Ο Τάσος Μπακασέτας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προπόνηση του Σαββάτου (9/5) και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει το «τριφύλλι» στην αναμέτρηση με την Ένωση.

Ως εκ τούτου, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός αποστολής, όπως και οι Ρενάτο Σάντσες, Γιώργος Κάτρης, που έκαναν ατομικό πρόγραμμα, οι Ίνγκι Ίνγκασον, Φακούντο Πελίστρι, Τιν Γέντβαϊ, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό που ακολούθησαν θεραπεία, ενώ εκτός έμεινε και ο τιμωρημένος Χάβι Ερνάντεθ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

