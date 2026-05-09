Άρης: Δεν αλλάζει πολλά ενόψει ΟΦΗ ο Γρηγορίου

Τρεις αγωνιστικές για το πέσιμο της αυλαίας στη σεζόν για τον Άρη και η τελική ευθεία ξεκινάει με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ.

Οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν την πρώτη από τις δύο back to back "μάχες" με τους Κρητικούς, με μοναδικό κίνητρο το γόητρο και την αγωνιστική βελτίωση. Ο Μιχάλης Γηγορίου βλέπει τους παίκτες του να αποδίδουν και προσπαθεί να περιορίσει το "ανακάτεμα" της τράπουλας στο ελάχιστο, ώστε να κλείσει με το μάξιμουμ των βαθμών.

Οι επιστροφές στην αποστολή φαίνεται πως δεν θα επηρεάσουν αυτή την φιλοσοφία, καθώς, τόσο στην άμυνα, όσο και στα χαφ, δεν αναμένεται να αλλάξουν πρόσωπα και καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φρίντεκ θα βρίσκεται και πάλι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Φαντικά να πιάνει την δεξιά θέση. Στα στόπερ Φαμπιάνο και Ρόουζ θα συμπληώσουν την τετράδα, ενώ, μπροστά τους, η επιστροφή του Χόνγκλα δεν αναμένεται να επηρεάσει το δίδυμο των Γένσεν και Ράσιτς. Μπροστά τους ο Κάρλες Πέρεθ θα πάρει και πάλι φανέλα βασικού, στη θέση στην οποία δείχνει να αποδίδει τα μέγιστα, κατά την φετινή παρουσία του στην ομάδα.

Δεξιά στην επίθεση θα βρίσκεται ο Γκαρέ, ενώ ο Ντούντου θα πάρει άλλη μια ευκαιρία για τα αριστερά. Με τον Κουαμέ να μένει η μόνη επιλογή για την επίθεση, με τον Καντεβέρε να απουσιάζει λόγω καρτών.

Αναφορικά με την περίπτωση του Αθανασιάδη, ο Έλληνας κίπερ δεν αποκλείεται να μείνει στα πιτς, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να δοκιμάζει τις τελευταίες μέρες τον Μάικιτς ενόψει της αναμέτρησης του Βικελίδης.

