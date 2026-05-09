«Δεν με επηρεάζει καθόλου η συζήτηση γύρω από το όνομά μου»

Ο Μάικλ Κάρικ είναι το πρόσωπο της σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να οδηγήσει τους «κόκκινους διαβόλους» στο Champions League. Πολλοί μιλούν για το αν πρέπει να είναι στον πάγκο την επόμενη σεζόν, σχεδόν όλοι τον θέλουν. Εκείνος, δήλωσε πως δεν ασχολείται με αυτό αυτήν την στιγμή.

Το βλέμμα του Μάικλ Κάρικ παραμένει καθαρά στο αγωνιστικό κόμματι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φτάνει στο τέλος της σεζόν, έχοντας μια θέση στο επόμενο Champions League. Δεν ξέρει αν θα μείνει του χρόνου, αλλά αυτήν την στιγμή, δεν τον απασχολεί.

Πιο συγκεκριμένα, αποφάσισε να σχολιάσει την παραμονή του ή όχι στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» τη νέα σεζόν. Πολλά ακούγονται, κάποιοι τον θέλουν, κάποιοι άλλοι θέλουν άλλον προπονητή. Εκείνος, δεν επηρεάζεται.

Με λίγα λόγια, είπε:

«Έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά που κάνουμε, στους παίκτες μου και στη διοίκηση!»

«Όσα λέγονται, δεν με έχουν επηρεάσει καθόλου».

