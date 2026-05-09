Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Μετά την ήττα με 3-1 στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός αναζητά... εκδίκηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (10/5, 19:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την τέταρτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Μια αναμέτρηση με χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες, καθώς ισοβαθμούν στους 61 και παλεύουν για τη δεύτερη θέση, που οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους του τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, χωρίς να αντιμετωπίζει κανείς πρόβλημα, πλην του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος στάθηκε άτυχος για μια ακόμα φορά, παθαίνοντας ρήξη χιαστού, για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους επτά μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή, ποιοι θα είναι οι δύο που θα αφήσει εκτός.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

