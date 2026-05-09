ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σάντσεζ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σάντσεζ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον ΠΑΟΚ, ενόψει Ολυμπιακού - Εκτός λόγω ενοχλήσεων ο Χόρχε Σάντσεζ

Νοκ άουτ ενόψει ντέρμπι τέθηκε ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσεζ. Ο πλάγιος μπακ του Δικεφάλου αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Φάληρο.

Πιο αναλυτικά, η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει:

"Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις.Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσεζ  λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα."

SDNA.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο «κόλπο» για Καρέτσα και η Μπάγερν Μονάχου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλείται να το κάνει για πρώτη φορά φέτος ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Λίβερπουλ «έσπασε» τα δοκάρια και έμεινε στην ισοπαλία με την Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σάντσεζ

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν κόσμημα... ασυζητητί και άφησε τη σφραγίδα του

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Άστον Βίλα αποκτά… αδερφάκι στη Γαλλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραδοχή Αρμπελόα: «Εγώ είμαι υπεύθυνος για την κατάσταση...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωταγωνιστές στην Ανόρθωση της... νέας εποχής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε μαζί»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρης: Δεν αλλάζει πολλά ενόψει ΟΦΗ ο Γρηγορίου

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμος να «κλειδώσει» Ευρώπη και να πάει άνετος για την κούπα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πόρτο: Άγνωστος εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι ποδοσφαιριστή των Δράκων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν με επηρεάζει καθόλου η συζήτηση γύρω από το όνομά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο με Μπακασέτα - Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη