ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Σάντσεζ

Νοκ άουτ ενόψει ντέρμπι τέθηκε ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσεζ. Ο πλάγιος μπακ του Δικεφάλου αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Φάληρο.

Πιο αναλυτικά, η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ αναφέρει:

"Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League 2025-26.

Η τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτομέρειες του ντέρμπι και ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις.Εκτός προπόνησης έμεινε ο Χόρχε Σάντσεζ λόγω ενοχλήσεων στη μέση και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία.Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα."

