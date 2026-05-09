Παραδοχή Αρμπελόα: «Εγώ είμαι υπεύθυνος για την κατάσταση...»

Ο Αλβάρο Αρμπελόα πήρε πάνω του την ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης

Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης, μυρίζει... μπαρούτι. Στο εσωτερικό της «βασίλισσας» υπάρχουν τεράστιες «ρωγμές», με συνεχή δυσαρέσκεια για τον Αρμπελόα, για τον Εμπαπέ, με ποδοσφαιριστές να ζητούν παραπάνω χρόνο συμμετοχής, βάζοντας τους γονείς τους να παίρνουν τηλέφωνο τον Φλορεντίνο Πέρεθ και γενικότερα αρκετά τέτοιου είδους ζητήματα.

Το περιστατικό με τους Βαλβέρδε και Τσουαμενί όμως, ξεπέρασε κάθε όριο. Οι δύο παίκτες φαίνεται να ήρθαν σε αντιπαράθεση στην προπόνηση, με τον Γάλλο να γρονθοκοπεί τον Ουρουγουανό, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και κατέληξε στο νοκοσομείο, όπως αναφέρουν στην Ισπανία.

Ο Φέντε Βαλβέρδε μπορεί να διέψευσε τα όσα ακούστηκαν, ωστόσο η... ζημιά έχει ήδη γίνει για τη Ρεάλ, με τον οργανισμό να είναι άνω - κάτω, παραμονές του clasico με την Μπαρτσελόνα, στο οποίο έχει τη δυνατότητα η μεγάλη αντίπαλος της «βασίλισσας, να πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση της La Liga.

Στη συνέντευξη τύπου ενόψει του ντέρμπι, ο Αλβάρο Αρμπελόνα μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα, τονίζοντας ότι υπεύθυνος για όλα, είναι μόνο ο ίδιος.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αρμπελόα:

«Είχα έναν συμπαίκτη που πήρε ένα κοντάρι από το τέρμα και με χτύπησε με αυτό. Για μένα το πιο σοβαρό και αυτό που με πονάει περισσότερο και το έχω πει στους παίκτες μου είναι, όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα, ότι αυτό που με πονάει περισσότερο σε ό,τι αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ότι ήθελαν να μείνουν στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο.

Καταστάσεις που προφανώς δεν εκπροσωπούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, και όταν συμβαίνουν, κανένας σύλλογος δεν εκπροσωπείται από τέτοιες πράξεις, γιατί είναι καταστάσεις που δεν πρέπει να συμβαίνουν μεταξύ συμπαικτών.

Εγώ πρώτος, μαζί με τους παίκτες μου, είμαι υπεύθυνος γιατί σίγουρα η σεζόν δεν είναι στο επίπεδο που περιμένουν οι φίλαθλοί μας από αγωνιστικής πλευράς. Αλλά είμαι εδώ τέσσερις μήνες, τέσσερις μήνες, και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου.

Και πάνω απ’ όλα είμαι πολύ ευγνώμων για το πώς με υποδέχτηκαν σε μια κατάσταση που δεν ήταν καθόλου εύκολη, από εκεί που ερχόμασταν, γιατί οι απαιτήσεις αυτού του συλλόγου είναι πολύ μεγάλες, και είναι ξεκάθαρο ότι μερικές φορές η απογοήτευση και ο θυμός μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις που δεν θέλουμε.Όχι, δεν δουλεύω στη CIA ή κάτι τέτοιο, και στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατηγορώ ούτε τους παίκτες ούτε κανέναν άλλον, γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω από την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, και δεν είμαι εδώ για να δείχνω με το δάχτυλο ή να κατηγορώ κανέναν.Και, όπως είπα ξανά, προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα, και όσα συμβαίνουν στις ιδιωτικές μου συζητήσεις με τους παίκτες θα μένουν πάντα μεταξύ εκείνων και εμένα, και πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ενεργώ».

