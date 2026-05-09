ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πόρτο: Άγνωστος εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι ποδοσφαιριστή των Δράκων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πόρτο: Άγνωστος εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι ποδοσφαιριστή των Δράκων

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ο Μπέντναρεκ, όταν άγνωστος μπήκε στο σπίτι του και του έκλεψε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Ο Γιαν Μπέντναρεκ και η οικογένειά του έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη στο Πόρτο, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στην οικία τους το βράδυ της Παρασκευής και τους απείλησε με μαχαίρι, πριν διαφύγει με κοσμήματα αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30, την ώρα που ο 30χρονος Πολωνός αμυντικός της Πόρτο επέστρεφε από δείπνο με τη σύζυγό του και την κόρη τους, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπος με τον δράστη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ευτυχώς, κανένα μέλος της οικογένειας του ποδοσφαιριστή των Δράκων δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και εξετάζει το υλικό που υπάρχει από κάμερες ασφαλείας για να βρει τον δράστη.

 

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: «Είμαστε πιο δυνατοί όταν είμαστε μαζί»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρης: Δεν αλλάζει πολλά ενόψει ΟΦΗ ο Γρηγορίου

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμος να «κλειδώσει» Ευρώπη και να πάει άνετος για την κούπα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πόρτο: Άγνωστος εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι ποδοσφαιριστή των Δράκων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν με επηρεάζει καθόλου η συζήτηση γύρω από το όνομά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απρόοπτο με Μπακασέτα - Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τι ισχύει με τα μετάλλια της Premier League;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόκοβιτς: «Δεν ξέρω αν θα είμαι καλά όταν φτάσω στο Roland Garros»

Τένις

|

Category image

Τώρα να μιλάμε για ελπίδες;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Πελίστρι έχει χάσει το 47% των αγώνων του στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση ο Μάριος Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτές είναι οι δύο τραγουδίστριες που θα αναλάβουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των πρωταθλητών

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Να δείξουμε το επίπεδό μας κόντρα στην ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη πεντάρα της σεζόν μετά τις τριάρες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη