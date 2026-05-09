Τι ισχύει με τα μετάλλια της Premier League;

Η Premier League βρίσκεται τρεις αγωνιστικές μακριά από το φινάλε της σεζόν. Η πρωτοπόρος Άρσεναλ έχει μια μοναδική ευκαιρία να «χαράξει» το όνομά της πάνω στη κούπα με τα τρία λιοντάρια. Τα μετάλλια θα είναι έτοιμα να παραδοθούν, ωστόσο δεν θα μπορέσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα να τα φορέσουν. Ποια είναι τα κριτήρια μεταλλίων και ποιοι… ενδέχεται να μην πάρουν το «παράσημό» τους;

Το εξαντλητικό και απρόβλεπτο πρωτάθλημα της Αγγλίας φτάνει στη τελική ευθεία. Η μέγιστη επιτυχία που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής στο «Νησί», είναι η κατάκτηση της Premier League και το επίτευγμα αυτό είναι αδιαμφισβήτητα το δυσκολότερο. Η τεράστια κούρσα των 38 «στροφών», σε συνδυασμό με τα 22 χρόνια μακριά από τον τίτλο κάνει την πιθανή κατάκτηση της Άρσεναλ ακόμη πιο… γλυκιά.

Οι ποδοσφαιριστές θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας, αλλά δεν θα μπορέσουν όλοι να παραλάβουν το μετάλλιο της πρώτης θέσης. Παρόλο που φαίνεται παράλογο και άδικο, έχουν υποβληθεί κάποια κριτήρια με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής στην κατάκτηση του τίτλου. Στην περίπτωση των «κανονιέρηδων» υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, που ίσως χρειαστεί να αρκεστούν σε μια… φωτογραφία.

Κριτήριο αξιολόγησης και καταμερισμός

Το κριτήριο που ανά τα χρόνια τηρείται, με μεγάλη αυστηρότητα, είναι ο κανόνας των πέντε συμμετοχών. Ο ποδοσφαιριστής, για να παραλάβει το μετάλλιο, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος τουλάχιστον πέντε φορές, είτε ως αλλαγή, είτε ως βασικός, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής του.

Παράλληλα οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει ως δανεικοί ή έχουν πωληθεί στη μέση της χρονιάς, εφόσον έχουν προλάβει να πραγματοποιήσουν πέντε παρουσίες, δικαιούνται και αυτοί μετάλλιο. Το ίδιο ισχύει και για όσους αποκτήθηκαν τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αρκεί να πιάσουν το σχετικό όριο.

Η Premier League παραδίδει 40 μετάλλια στη πρωταθλήτρια, με προτεραιότητα στους ποδοσφαιριστές με πέντε συμμετοχές και πάνω. Κατά μέσο όρο «περισσεύουν» από 15 έως 20, τα οποία ο σύλλογος διανέμει κατά την κρίση του, στον προπονητή και το τεχνικό επιτελείο. Έπειτα η ομάδα, δίχως κάποια νομική υποχρέωση, μπορεί να δώσει από τα υπολειπόμενα σε παίχτες με λιγότερες συμμετοχές.

Οι εξαιρέσεις του κανόνα

Η περίπτωση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα αποτελεί εξαίρεση, διότι η «φύση» της θέσης είναι ιδιαίτερη και δεν επιτρέπει συχνές αλλαγές. Για αυτό ο σύλλογος μπορεί να ζητήσει από τη Premier League ειδική άδεια, ώστε να δοθεί μετάλλιο ακόμη και στην περίπτωση που δεν αγωνιστεί καθόλου.

Παρόλο που το όριο των 40 μεταλλίων φαντάζει επαρκές, οι κανονισμοί της διοργάνωσης έχουν προνοήσει και για τις... πολυπληθείς ομάδες. Αν οι παίκτες που κατέγραψαν το λιγότερο πέντε συμμετοχές, ξεπερνούν τους 39, τότε ο σύλλογος μπορεί να αιτηθεί έξτρα μετάλλια, ώστε να μην μείνει κανένας δικαιούχος δυσαρεστημένος.

Ο κανονισμός μπορεί να είναι αυστηρός, αλλά δεν είναι απόλυτος. Η Premier League προβλέπει μια «δικλείδα ασφαλείας», για τους ποδοσφαιριστές που στάθηκαν άτυχοι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτημα για την απονομή μεταλλίου σε παίκτη που δεν κατάφερε να πιάσει το όριο των πέντε συμμετοχών λόγω σοβαρού τραυματισμού. Είναι η ηθική επιβράβευση, για εκείνους που μολονότι τέθηκαν εκτός αγωνιστικής δράσης, παρέμειναν ενεργό κομμάτι του συνόλου.

Οι πιθανοί «άτυχοι» πρωταθλητές

Στο ιδανικό σενάριο που η Άρσεναλ κατακτήσει την Premier

League, οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν δικαιούνται μετάλλιο βάση του κανονισμού των πέντε συμμετοχών είναι οι εξήςΟ 18χρονος επιθετικός Αντρέ Χάριμαν-Αννάους, ο οποίος ενώ κλήθηκε στην αποστολή σε τρεις επίσημες αναμετρήσεις, δεν κατάφερε να πάρει χρόνο συμμετοχής σε καμία από αυτές.

Ο 16χρονος στόπερ Μάρλι Σάλμον, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα project της ακαδημίας, κάθισε στον πάγκο των «κανονιέρηδων» σε τρία ματς, χωρίς όμως ο Μικέλ Αρτέτα να τον χρησιμοποιήσει. Αισίως, ανανέωσε το συμβόλαιό του, υπογράφοντας προσύμφωνο.

Κάτι αντίστοιχο θα ίσχυε και για τον Γιάκουμπ Κίβιορ, αλλά πουλήθηκε στην Πόρτο και δεν ανήκει, πλέον, στο ρόστερ των Λονδρέζων.

