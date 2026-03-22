LIVE: Πάφος - Απόλλων 1-1

Ζωντανά η εξέλιξη του αγώνα

Ραντεβού στο «Στέλιος Κυριακίδης» για Πάφο FC και Απόλλωνα, όπου κοντράρονται στις 17:00 για την πρώτη αγωνιστική των play off.

Μετά την χθεσινή απώλεια της Ομόνοιας, άνοιξε η… όρεξη και των δύο ώστε να μειώσουν αποστάσεις γι’ αυτό και αμφότερες θα ψάξουν το τρίποντο.  

Η εξέλιξη του αγώνα...

63΄Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο! Ο Ντράγκομιρ με κεφαλιά εντός περιοχής, είδε τον Κουν να αποκρούει εντυπωσιακά. 

57΄Δοκάρι για τον Απόλλωνα με πλασέ του Γκάρι εντός περιοχής. 

52΄Πλασέ του Γκάρι, λίγο έξω. Απειλεί ο Απόλλωνας. 

46΄ Ξεκίνησε το β΄μέρος. 

Ημίχρονο, 1-1. 

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος. 

45΄ Η Πάφος σκόραρε με τον Κορέια όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. 

35΄ΓΚΟΛ ο Λιούμπιτς, 1-1 ο Απόλλωνας! Φοβερή ενέργεια από τον χαφ του Απόλλωνα, πήρε την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

28΄Ο Απόλλωνας σκόραρε με τον Μπράντον όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Κβίντα πριν ο Ισπανός στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 

15΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-0! Ο Κίνα έκανε το πλασέ εντός περιοχής στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα. Το γκολ ελέγχθηκε από το ΒΑΡ για το αν πέρασε την γραμμή με τον διαιτητή να δείχνει σέντρα. 

10΄Ευκαιρία για τον Απόλλωνα! Γύρισμα του Γκάρι από δεξιά, έβαλε την προβολή ο Μάρκες όμως η μπάλα έφυγε έξω. 

-Σέντρα 

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Λουίζ, Λουκάσεν, Όρσιτς (58΄Ντράγκομιρ) Ιωάννου, Σούνιτς, Πέπε, Κίνα, Κορέια, Μπρούνο, Άντερσον.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Άδωνη, Κβίντα, Σμέρχαλ (46΄Μαλεκκίδης) Γκασπάρ, Ροντρίγκες, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μπράουν, Τομάς (69΄Εσκρίτσε) Μάρκες.

ΣΚΟΡΕΡ: 15΄Κίνα/ 35΄Λιούμπιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - /65΄Μπράντον

ΔιαιτητήςGian Luca Manganiello

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Matteo Gariglio

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Μιχάλης Αργυρού

