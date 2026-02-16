ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έδεσε» τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι το 2029 η Ομόνοια

Δημοσιευτηκε:

Ανοικτό παραμένει το... μέτωπο των ανανεώσεων

Εξέλιξη προκύπτει στην Ομόνοια, στο… μέτωπο των ανανεώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το στρατόπεδο των «πρασίνων», ο Άγγελος Νεοφύτου επέκτεινε το συμβόλαιο του με το «τριφύλλι» μέχρι το 2029!

Ο 20χρονος επιθετικός πήρε σωρεία ευκαιριών από τον Χένινγκ Μπεργκ, συμπεριλαμβάνεται πλέον στις βασικές επιλογές της Ομόνοιας κι έτσι η ανανέωση της συνεργασίας ήταν… μονόδρομος.

Υπενθυμίζουμε πως το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν τον Μάιο του 2027. Στην τρέχουσα σεζόν έχει ήδη σκοράρει έξι γκολ σε Κύπρο και Ευρώπη.

Λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα:

Αφοσιώθηκε, δούλεψε, απέδωσε και ανταμείφθηκε! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι το 2029!

Ο Άγγελος, στα 20 του χρόνια, έχει καταγράψει 40 συμμετοχές στην επιθετική γραμμή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, πέτυχε οκτώ γκολ και έδωσε δύο ασίστ, ενώ πανηγύρισε τη φετινή πρόκριση στο League Phase του UEFA Conference League, διοργάνωση στην οποία έπαιξε έξι φορές, πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας μια ασίστ.

Καθημερινά δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να συνεισφέρει στην ομάδα και να αναπτύσσεται ως ποδοσφαιριστής και ως προσωπικότητα, έχοντας την αμέριστη υποστήριξη της τεχνικής ηγεσίας και την έμπνευση από συμπαίκτες με ποιότητα και εμπειρία.

Είναι ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα στις 28 Μαΐου 2023, σε αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στις 12 Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποίησε την πρώτη του Ευρωπαϊκή εμφάνιση στον αγώνα με τη Rapid Wien για το League Phase του UEFA Conference League, όπου έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ που «κλείδωσε» το τρίποντο για την ΟΜΟΝΟΙΑ.

Άγγελε, συγχαρητήρια για το νέο σου συμβόλαιο και σου ευχόμαστε μια καριέρα γεμάτη ομαδικές επιτυχίες και προσωπικές διακρίσεις!

Διαβαστε ακομη