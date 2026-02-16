Καλά πήγαμε…

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της πρώτης φάσης, η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την απόφαση καθόδου ξένων διαιτητών και στο γήπεδο, εκεί και όπου χρειάζεται.

Αυτό αναμένεται να συμβεί για πρώτη φορά στο ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια που έρχεται.

Η ΚΟΠ αποφασίζει να φέρει ξένους στο γήπεδο σε μία φάση που η αλήθεια είναι πως απουσιάζει η έντονη μουρμούρα. Προφανώς θέλει με αυτόν τον τρόπο να προλάβει καταστάσεις πριν την έναρξη των πλέι οφ, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα.

ψ