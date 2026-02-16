Αλλαγή ώρας σε δύο παιχνίδια της 23ης αγωνιστικής

Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου της ΚΟΠ, μέσω της οποίας ενημερώνει ότι προκύπτουν δύο αλλαγές στην ώρα έναρξης δύο αγώνων που αφορούν στο πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Ο αγώνας Απόλλων - Εθνικός Άχνας που είναι ορισμένος για διεξαγωγή το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα αρχίσει στις 17:00, αντί στις 19:00 που ήταν αρχικά ορισμένος.

Ο αγώνας Ολυμπιακός - Ακρίτας Χλώρακας που είναι ορισμένος για διεξαγωγή το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, θα αρχίσει στις 18:00, αντί στις 17:00 που ήταν αρχικά ορισμένος.