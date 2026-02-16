Τα δεδομένα με Παναγιώτου στην Ομόνοια

Άρχισε η προετοιμασία της Ομόνοιας για το παιχνίδι της Πέμπτης (19/2) κόντρα στη Ριέκα.

Ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο «Ηλίας Πούλλος» και έπιασαν δουλειά για το πρώτο βήμα στον… προθάλαμο των «16» του Conference League.

Ο Νικόλας Παναγιώτου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και η κατάσταση του θα αξιολογηθεί εκ νέου αύριο. Εκ πρώτης, δεν φαίνεται πως προκύπτει σοβαρός τραυματισμός και έτσι οι πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι -έστω την αποστολή- είναι με το μέρος του.

Επέστρεψε ο Μπάλκοβετς, δεδομένα εκτός οι Μαγιαμπέλα-Μάριτς, ενώ δεν αναμένεται να προλάβουν οι Γιόβετιτς-Εβάντρο.