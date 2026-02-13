ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν ξέφυγε η Ανόρθωση δεν χαλάστηκε η ΕΝΥ

Με το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Ε.Ν Ύψωνα άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Cyprus League By Stoiximan

Η Ανόρθωση κρατούσε μία μεγάλη νίκη στα χέρια της ωστόσο το γκολ του Χριστοδούλου στο 90+5΄χάρισε στην ομάδα του Ύψωνα τον βαθμό με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». 

Η «Κυρία» έφτασε τους 24 βαθμούς και περιμένει τα αποτελέσματα των αγώνων των άλλων ομάδων που παλεύουν για την παραμονή. Στους 21 βαθμούς η ομάδα του Ροσάδα. 

Πλέον η προσοχή στρέφεται στα παιχνίδια του Σαββάτου (14/2) από τα οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι στην «Αρένα» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. 

Δείτε το πρόγραμμα: 

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ανόρθωση – Ε.Ν. Ύψωνα 1-1 (37΄Κις/90+5΄Χριστοδούλου) 

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας – Άρης

17:00 Ομόνοια – Ένωση

19:00 ΑΕΚ – Απόλλων

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

23η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΑΕΛ

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Άρης

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας

18:00 Πάφος FC – Ανόρθωση

19:00 Απόλλων – Εθνικός Άχνας

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΚ

 

