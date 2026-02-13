ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν ξέφυγε η Ανόρθωση δεν χαλάστηκε η ΕΝΥ
Με το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Ε.Ν Ύψωνα άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στην Cyprus League By Stoiximan
Η Ανόρθωση κρατούσε μία μεγάλη νίκη στα χέρια της ωστόσο το γκολ του Χριστοδούλου στο 90+5΄χάρισε στην ομάδα του Ύψωνα τον βαθμό με το τελικό 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Η «Κυρία» έφτασε τους 24 βαθμούς και περιμένει τα αποτελέσματα των αγώνων των άλλων ομάδων που παλεύουν για την παραμονή. Στους 21 βαθμούς η ομάδα του Ροσάδα.
Πλέον η προσοχή στρέφεται στα παιχνίδια του Σαββάτου (14/2) από τα οποία ξεχωρίζει το ντέρμπι στην «Αρένα» ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Απόλλωνα.
Δείτε το πρόγραμμα:
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ανόρθωση – Ε.Ν. Ύψωνα 1-1 (37΄Κις/90+5΄Χριστοδούλου)
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
16:00 Ακρίτας – Άρης
17:00 Ομόνοια – Ένωση
19:00 ΑΕΚ – Απόλλων
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου
16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ
19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC
23η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΑΕΛ
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Άρης
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας
18:00 Πάφος FC – Ανόρθωση
19:00 Απόλλων – Εθνικός Άχνας
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΚ