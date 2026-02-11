«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

Το πρώτο... πιάτο της 26ης αγωνιστικής της Premier League έκλεισε με ένα δραματικό παιχνίδι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίες έμειναν στο 1-1. Τα «σφυριά» προηγήθηκαν στο 50' με τον Σούτσεκ, όμως ο Σέσκο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων τους πήρε την... μπουκιά απ' το στόμα, ισοφαρίζοντας στο τελικό 1-1. Ένα αποτέλεσμα που «φρέναρε» το σερί 4 νικών της Γιουνάιτεντ, αλλά διατήρησε το αήττητό της στον τελευταίο μήνα στο «Νησί».

Η Τσέλσι «αυτοκτόνησε» απέναντι στη Λιντς, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε από τα «παγώνια» με το τελικό 2-2 να αποτελεί «πισωγύρισμα» για τους Λονδρέζους στη μάχη που δίνουν για την έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Μετά το νέο «χαστούκι» από τη Νιουκάστλ μέσα στο Λονδίνο (1-2), ο Τόμας Φρανκ πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της Τότεναμ, ενώ με το ίδιο σκορ (2-1) η Μπόρνμουθ πέρασε με ανατροπή από το «σπίτι» της Έβερτον των 10 παικτών από το 69' (αποβολή Ο'Μπράιαν).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24' Ζοάο Πέδρο, 57' Πάλμερ - 67' πέν. Ενμετσά, 73' Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42' πέν. Εντιαγέ - 61' Ράιαν, 65' Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2

(64' Γκρέι - 45'+5 Τιαό, 68' Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1

(50' Σούτσεκ - 90'+6' Σέσκο)

Άστον Βίλα-Μπράιτον 11/02

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 11/02

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 11/02

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 11/02

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 11/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56

Μάντσεστερ Σίτι 50

Άστον Βίλα 47

Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.

Τσέλσι 44 -26αγ.

Λίβερπουλ 39

Μπρέντφορντ 39

Μπόρνμουθ 37 -26αγ.

Έβερτον 37 -26αγ.

Νιούκαστλ 36 -26αγ.

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Λιντς 30 -26αγ.

Τότεναμ 29 -26αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 26

Γουέστ Χαμ 24 -26αγ.

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8