Σεβτσένκο: «Το 2008 βρέθηκα κοντά στην Ρόμα, πριν με φωνάξει πίσω στην Μίλαν ο Μπερλουσκόνι»

Ο Αντρέι Σεβτσένκο έχει ταυτιστεί ποδοσφαιρικά με την Μίλαν και την χρυσή εποχή της, με τον Ουκρανό παλαίμαχο φορ να αποκαλύπτει πάντως σε συνέντευξή του ότι είχε βρεθεί κοντά στο να φορέσει τη φανέλα και μίας άλλης ιταλικής ομάδας.

Η Μίλαν ήταν η ιταλική ομάδα που πρωταγωνίστησε περισσότερο από κάθε άλλη στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα στη δεκαετία του ’90 και στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και ένας από τους παίκτες πάνω στους οποίους μεγάλωσε και γιγάντωσε το μύθο της ήταν και ο Αντρέι Σεβτσένκο.

Ο Ουκρανός στράικερ αποτέλεσε τη δύναμη πυρός στη γραμμή κρούσης των ροσονέρι για πολλά χρόνια και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους κοινό της ομάδας, με τον ίδιο να αποκαλύπτει σε συνέντευξή του πως βρέθηκε κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με άλλη ιταλική ομάδα αλλά αυτό απετράπη λόγω… Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

“Η ομάδα που με ήθελε μετά από την παρουσία μου στην Τσέλσι ήταν η Ρόμα. Είχε έρθει σε επαφή μαζί μου όταν είχε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της. Ήταν κύριος.

Είχε επικοινωνήσει μαζί μου και μιλήσαμε για τα πάντα. Το σκέφτηκα πάρα πολύ κυρίως για τη σχέση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσά μας.

Είχαμε μιλήσει για τα πάντα αλλά μετά από μερικές ημέρες με κάλεσε ο Μπερλουσκόνι για να επιστρέψω στην Μίλαν”, αποκάλυψε ο “Σέβα” σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Λούκα Τόνι.

sport24.gr

ΔΙΕΘΝΗ

