Βαθιά ανάσα με... ήρωα Κότσιτς για Ομόνοια Αραδίππου

Με τους Μουαντίπ και Λομόνακο να σκοράρουν στα αρχικά στάδια και στο φινάλε και τον Κόστιτς να αποκρούει πέναλτι, η Ομόνοια Αραδίππου πανηγύρισε σημαντική νίκη επί του Ακρίτα (2-0), στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», σε ένα πολύ σημαντικό ματς για τις δύο ομάδες στη μάχη της παραμονής.

Με εξαιρετικό σουτ ο Μουαντίπ έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους στο 12ο λεπτό. Ο Ακρίτας πίεσε για την ισοφάριση και στο 78΄ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά ο Κόστιτς είπε όχι σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Χατζηβασίλης.

Δεν έφτανε αυτό, στο 82΄ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ζάμπελιν. Στο 89΄ ανακουφίστηκε με τον Λομόνακο να κάνει το 2-0 με όμορφο τακουνάκι.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μούλεμ, Τελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ (87΄ Χαβέλκα), Έντουαρντς (87΄ Κανό), Ζορζίνιο (18′ Πολυκάρπου), Μουαντίμπ (71΄ Λομόνακο), Γεωργίου, Ποντικός (71΄ Ασενχούν).

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Ζάμπελιν, Μίλερ, Ανωνίου (68΄ Φερνάντες), Βασιλείου, Τάφερτσχόφερ (46΄ Χατζηβασίλης), Καρλίτος (83΄ Καρλίτος), Αθανασίου (68΄ Ολαμπιράν), Μπάρι (55΄ Μανού), Ρομό.

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄ Μουαντίμπ, 89΄ Λομόνακο / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 30΄ Έντουαρντς, 80΄ Ρινγκ, 90+4΄ Βαν Μιούλεμ, 90+7΄ Ενρίκες / 61΄ Αντωνίου, 73΄ Μίλερ, 76΄ Ζάμπελιν, 90+3΄ Γενεθλίου

ΚΟΚΚΙΝΗ: 82΄ Ζάμπελιν (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α’ Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β’ Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία