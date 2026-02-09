ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βαθιά ανάσα με... ήρωα Κότσιτς για Ομόνοια Αραδίππου

Αξιοποίησαν την έδρα και πήραν σπουδαία τρίποντο τα «περιστέρια».

Με τους Μουαντίπ και Λομόνακο να σκοράρουν στα αρχικά στάδια και στο φινάλε και τον Κόστιτς να αποκρούει πέναλτι, η Ομόνοια Αραδίππου πανηγύρισε σημαντική νίκη επί του Ακρίτα (2-0), στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», σε ένα πολύ σημαντικό ματς για τις δύο ομάδες στη μάχη της παραμονής.

Με εξαιρετικό σουτ ο Μουαντίπ έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους στο 12ο λεπτό. Ο Ακρίτας πίεσε για την ισοφάριση και στο 78΄ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά ο Κόστιτς είπε όχι σε πέναλτι που εκτέλεσε ο Χατζηβασίλης.

Δεν έφτανε αυτό, στο 82΄ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ζάμπελιν. Στο 89΄ ανακουφίστηκε με τον Λομόνακο να κάνει το 2-0 με όμορφο τακουνάκι.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μούλεμ, Τελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ (87΄ Χαβέλκα), Έντουαρντς (87΄ Κανό), Ζορζίνιο (18′ Πολυκάρπου), Μουαντίμπ (71΄ Λομόνακο), Γεωργίου, Ποντικός (71΄ Ασενχούν).

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Ζάμπελιν, Μίλερ, Ανωνίου (68΄ Φερνάντες), Βασιλείου, Τάφερτσχόφερ (46΄ Χατζηβασίλης), Καρλίτος (83΄ Καρλίτος), Αθανασίου (68΄ Ολαμπιράν), Μπάρι (55΄ Μανού), Ρομό.

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄ Μουαντίμπ, 89΄ Λομόνακο / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 30΄ Έντουαρντς, 80΄ Ρινγκ, 90+4΄ Βαν Μιούλεμ, 90+7΄ Ενρίκες / 61΄ Αντωνίου, 73΄ Μίλερ, 76΄ Ζάμπελιν, 90+3΄ Γενεθλίου

ΚΟΚΚΙΝΗ: 82΄ Ζάμπελιν (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α’ Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β’ Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Διαβαστε ακομη