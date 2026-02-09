Θρίαμβος για την Ε.Ν. Ύψωνα που έκοψε τα φτερά της ΑΕΛ και άνοιξε τα δικά της

Η Ένωση Νέων Ύψωνα έπιασε… αδιάβαστη την ΑΕΛ που έμεινε στους πανηγυρισμούς του ΓΣΠ, δεχόμενη βαριά ήττα με 3-0 στο «Αμμόχωστος». Οι θριαμβευτές έκοψαν έτσι τα φτερά των γαλαζοκιτρίνων όσον αφορά την είσοδο στην εξάδα αφού έμειναν στο -6 από τον ΑΠΟΕΛ. Την ίδια στιγμή, η νεοφώτιστη ομάδα άνοιξε τα… δικά της όσον αφορά την παραμονή αφού έπιασε στους 20 βαθμούς τον Εθνικό και είναι στο -2 από τη θέση… σωτηρίας.

Σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, το συγκρότημα του Ροσάδα, μέσα σε ένα τρίλεπτο έβαλε βάσεις νίκης. Πρώτα στο 37΄ ο Τσεπάκ πλάσαρε από κοντά σε εκτέλεση κόρνερ ενώ τρία λεπτά αργότερα (40΄) ο Πάνκοφ με κεφαλιά έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Μπαχάσα, νίκησε εκ νέου τον Οτσόα.

Στο 57ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ με τον Μπα (νέα ασίστ του Μπαχάσα) και κάπου εκεί τελείωσε το ματς, με την ΑΕΛ να πραγματοποιεί πολύ κακή εμφάνιση.

Το LIVE του αγώνα

Μετά από τρίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το ματς.

90+1΄ - Σκοράρει ο Τσερίσεφ αλλά ακυρώνεται ως οφσάιντ.

83΄ - Πολύ άσχημο τελείωμα από τον Μπα από πολύ καλή θέση.

61΄ - Σκοράρει η Ε.Ν. Ύψωνα με τον Τεϊσέιρα αλλά ήταν ξεκάθαρα εκτεθειμένος.

57΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ο Μπαχάσα δίνει έτοιμο γκολ στον Μπα που με προβολή νικά τον Οτσόα.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος.

Mετά από δίλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

40΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ο Πάνκοφ με κεφαλιά, αξιοποιεί τη σέντρα του Μπαχάσα από αριστερά και δίνει σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους.

37΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Εκτέλεση κόρνερ από τους γηπεδούχους, ο Οτσόα έδιωξε αλλά η μπάλα πήγε στον Τσεμπάκ ο οποίος μέσα από την περιοχή, έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Πολλά τα λάθη και οι δύο ομάδες αδυνατούν να απειλήσουν.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ε.Ν.YΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα (74΄ Ανκέγιε), Σέζαρ, Κάμους (62΄ Κουμούρης), Τεϊσέιρα (74΄ Τσερίσεφ), Μπα (86΄ Ντε Γκράσα).

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Ιμανισίνγουε (46΄ Γκλάβσιτς), Στεφάνοβιτς, Μπογκτάν, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζντραφκόφσκι (81΄ Ζόκε), Ζράντι (56΄ Μασέκο), Σινγκ (68΄ Παρούτης), Νατέλ (68΄ Μουγκέ), Σαβό.

ΣΚΟΡΕΡ: 37΄ Τσεμπάκ, 40΄ Πάνκοφ, 57΄ Μπα /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23΄ Κάμους, 47΄ Τσεπάκ. 65΄ Ντε Ιριόντο, 75΄ Ζάντρο / 30΄ Σαβό, 35΄ Ιμανισίνγουε, 77΄ Κονσεϊσάο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος