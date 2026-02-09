ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλουν και οι δύο το τρίποντο για διαφορετικούς λόγους

Αναμένεται σκληρή η μάχη απόψε στο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» ανάμεσα σε Ε.Ν.Υ Ύψωνα και Α.Ε.Λ

Η ΑΕΛ εμφανίζεται φορμαρισμένη τον τελευταίο καιρό με νίκες απέναντι σε Άρη στο πρωτάθλημα και Ομόνοια στο Κύπελλο, θέλει να συνεχίσει σε αυτό το μομέντουμ και να φτάσει στο -3, έτσι ώστε να μικράνει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα προς το Ά γκρουπ και να εκμεταλευτεί το στραβοπάτημα του ΑΠΟΕΛ την Κυριακή(9/2/2026).

Η Ε.Ν.Υ Ύψωνα είναι υποχρεωμένη να πάει για τους τρεις βαθμούς, υπερασπίζοντας την έδρα της και επιστρέφοντας στις νίκες για να συνεχίσει θετικά την προσπάθεια που κάνει για την παραμονή της στην  Ά κατηγορία.

Αντρέας Πολυκάρπου

 

Διαβαστε ακομη