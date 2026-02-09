LIVE στις 19:00 το Άρης - Ανόρθωση (Οι 11άδες)

Ο Άρης θα υποδεχθεί (19:00) την Ανόρθωση, με τον Μάουρο Καμορανέζι να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της «Κυρίας». Δύο ομάδες που θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Από τη μία οι γηπεδούχοι για να μείνουν σε επαφή με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και από την άλλη οι φιλοξενούμενοι για να πάρουν μεγάλη ανάσα όσον αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού.

Στον αγώνα του α΄ γύρου, οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1.

Το LIVE του αγώνα

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Λέλε, Γκόντσον,, Κορέια, Γκομίς, Μπουράν, Κάστανος, Γιαγκό, Μακόσλαντ, Μοντνόρ, Εφαγκέ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάλστρομ, Τάντι, Καραμανώλης, Φουρτάδο,, Τόσιτς, Κίκο, Σένσι, Χρυσοστόμου, Κις, Ηλία, Λόπες.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Άραλντ Λέχνερ

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας