Αποφάσεις αθλητικού δικαστή: Βαριά καμπάνα για Απόλλωνα - Τιμωρια και για ΑΠΟΕΛ

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου κατά του BELEC VID, ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/18.01.2026 (18η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου κατά του Μιχάλη Χαραλάμπους, ποδοσφαιριστή της ΕΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι (βίαιο παίξιμο) στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου /19.01.2026 (18η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Σάββα κατά του Γεώργιου Σαφάρη, Γυμναστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Γεώργιου Ψευδιώτη κατά του Πάρη Μαυρόφτη, ποδοσφαιριστή του ΚΕΔΡΟΥ που αποβλήθηκε γιατί κτύπησε με το πόδι του αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αστράγαλο, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/18.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Κωνσταντίνου Παπασωφρονίου, ποδοσφαιριστή ΕΝ ΘΟΙ Λακατάμειας που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, είχε ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή σε πολύ σοβαρά επεισόδια, μετά την λήξη της αναμέτρησης και εντός του αγωνιστικού χώρου, προβαίνοντας σε πράξεις σωματικής βίας, έναντι ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από 3 αγώνες και πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Χρίστου Κατσιολούδη, προπονητή του ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο (πολύ έντονες και συνεχείς διαμαρτυρίες ως προς τις διαιτητικές αποφάσεις) στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Θεοδώρου κατά του Τζιόζεφ Βραχίμη, ποδοσφαιριστή του ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, είχε ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή σε πολύ σοβαρά επεισόδια, μετά την λήξη της αναμέτρησης και εντός του αγωνιστικού χώρου, προβαίνοντας σε πράξεις σωματικής βίας, έναντι ποδοσφαιριστών της γηπεδούχου ομάδας στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός 3 αγώνες και πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάννη Κωνσταντίνου κατά του Σολωμού Φιλίππου, προπονητή τερματοφυλάκων του Άρη που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαπληκτίστηκε με τον γυμναστή της αντίπαλης ομάδας στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /17.01.2026 (14η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάννη Κωνσταντίνου κατά του Χαράλαμπου Καρβαζώνη, Γυμναστή της ΑΕΛ που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαπληκτίστηκε με τον προπονητή τερματοφυλάκων της αντίπαλης ομάδας στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού /17.01.2026 (14η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάγκου Γιάγκου κατά του Ευάγγελου Δραγατάκη, ποδοσφαιριστή του σωματείου AGBU ARARAT που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΕΛ Λεμεσού/15.01.2026 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός 1 αγωνιστικής

*Καταγγελία του Διαιτητή Γιάγκου Γιάγκου κατά του ΚΑΝΤΖΙΟ ΣΙΑΜΑΝΤ, Λοιπό Προσωπικό της ΑΕΛ που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά κατά υπαλλήλων του αγώνα, στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΕΛ Λεμεσού /15.01.2026 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός 1 αγωνιστικής

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /14.01.2026.

Α. Για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Β. Για πυροδότηση στην κερκίδα (πυρσοί, κροτίδες) και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) και (δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Οι πιο πάνω καταγγελίες θα συνεκδικαστούν μαζί με τις καταγγελίες που ακολουθούν και αφορούν το Δ,Ε και ΣΤ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /18.01.2026 (18η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /18.01.2026 (18η αγωνιστική).

Α.Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του β ημιχρόνου , κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο

Β. Για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας με στόχο τους οπαδούς τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

Γ. Για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας που είχε στόχο την ομάδα των διαιτητών κατά την είσοδο τους στα αποδυτήρια μετά την λήξη του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

Δ. Για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας μετά το τέλος του Α’ ημιχρόνου που είχε στόχο την ομάδα των διαιτητών του αγώνα κατά την αποχώρηση τους από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Ε. Για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

ΣΤ. Για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για τρεις αγώνες και πρόστιμο

Ζ. Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/14.01.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /18.01.2026 (18η αγωνιστική).

-Για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και προς την Δυτική κερκίδα (έριξαν καρέκλα) κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (ζιβανίες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για πρόκληση ζημιών από οπαδούς της ομάδας εντός του σταδίου (έσπασαν καθίσματα περίπου 15) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Οπαδοί της ομάδας που βρίσκονται στην Βόρεια κερκίδα του σταδίου κινήθηκαν προς την Δυτική κερκίδα που βρίσκονταν οι οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας προκαλώντας αναταραχή εντός του σταδίου με ύβρεις και χειρονομίες προς τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας και ρίχνοντας πλαστική καρέκλα προς την Δυτική κερκίδα και για επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου. Κατά την αποχώρηση των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας, σημειώθηκε συμπλοκή από μερίδα οπαδών με την αστυνομία και έριχναν προς την αστυνομία που φρουρούσε την περίμετρο του σταδίου, πυρσούς και πέτρες. Το γεγονός αυτό οδήγησε την αστυνομία στην χρήση του οχήματος αίαντας για εκτόνωση των επεισοδίων, κατά παράβαση των άρθρων 22 και 23 του Κεφαλαίου Ι (ορισμοί) της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 και τα άρθρα 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για ένα αγώνα και πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας–FREEDOM24 KRASAVA ENY/18.01.2026(18η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΕΛ Λεμεσού/17.01.2026(18η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /18.01.2026 (18η αγωνιστική) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /18.01.2026(18η αγωνιστική) για χρήση αντικειμένων (σημαίες) και ανάρτηση πανό για να μεταδώσουν μηνύματα τα οποία είναι ακατάλληλα για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Α’ Όμιλος ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/18.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Α’ Όμιλος ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

-Για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου κατά παράβαση κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για ρίψη αντικειμένων μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο που είχαν στόχο τους διαιτητές και τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων (δεν ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνος και δεν έφεραν κονκάρδα για τον χώρο) μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 40 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για επεισόδιο που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας με ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (οι ποδοσφαιριστές ήρθαν σε σύρραξη με τον ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας που έκανε προκλητικές χειρονομίες προς την κερκίδα της φιλοξενούσας ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας για επεισόδιο που προκάλεσε ποδοσφαιριστής της ομάδας με ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (ο ποδοσφαιριστής ήρθε σε σύρραξη με τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας όταν έκανε προκλητικές χειρονομίες προς την κερκίδα της φιλοξενούσας ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Α’ Όμιλος ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας /17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Πέτρου Πέτρου Χαραλάμπους τραυματιοφορέα του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου για αντιαθλητική συμπεριφορά (καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα διαμαρτυρόταν είτε για την συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδας είτε για τις αποφάσεις των διαιτητών) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΕΖ Ζακακίου/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά ΕΝ ΘΟΙ Λακατάμειας για σοβαρά επεισόδια που προκλήθηκαν μετά την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο από ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας με ποδοσφαιριστές, παράγοντες και οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας (μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκε γενικευμένη σύρραξη και συμπλοκές μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων των δύο ομάδων και οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση των διαιτητών από τον αγωνιστικό χώρο και για την αποκατάσταση της τάξης και της ηρεμίας στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5 και 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς/17.01.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΤΛΑΣ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ Λακατάμειας – ΑΤΛΑΣ Αγλαντζιάς /17.01.2026 (1η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για σοβαρά επεισόδια που προκλήθηκαν μετά την λήξη του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο από ποδοσφαιριστές, παράγοντες και οπαδούς της ομάδας με ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούσας ομάδας (μετά το τέλος του αγώνα σημειώθηκε γενικευμένη σύρραξη και συμπλοκές μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων των δύο ομάδων και οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση των διαιτητών από τον αγωνιστικό χώρο και για την αποκατάσταση της τάξης και της ηρεμίας στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(α) και (η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση, Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας /18.01.2026 (1η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για ζημιά που προκάλεσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας (έσπασαν το γυαλί της πόρτας στην είσοδο των αποδυτηρίων του γηπέδου) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

Καταγγελία κατά του Εθνικού Άχνας ότι στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/18.01.2026 (15η αγωνιστική) χρησιμοποίησε 4 διακοπές στο παιχνίδι για τις αντικαταστάσεις του (αλλαγές ποδοσφαιριστών) αντί 3 διακοπές κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ των άρθρων 2-10 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο

*Ο αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/18.01.2026 (15η αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 2-1 υπέρ του Εθνικού Άχνας

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 /18.01.2026 (16η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Κόρνου, πρόστιμο στον Κέδρο.

*Μη διεξαχθείς αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΠΟ ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΣΙΛ Λύσης/18.01.2026 (16η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του ΑΣΙΛ, πρόστιμο στον ΠΟ Αχυρώνα Ονήσιλο.

*Διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC–ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου /18.01.2026 (15η αγωνιστική).

Απόφαση: Κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ της Γεροσκήπου

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού/17.01.2026 (14η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσε οπαδός της ομάδας στο 25 λεπτό του αγώνα για 6 λεπτά (από τον χώρο της καντίνας που βρισκόταν πίσω και πάνω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας ρίχθηκε ποτήρι με νερό γεγονός που προκάλεσε την προσωρινή διακοπή για να σκουπιστεί το πάτωμα κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – SKYLINK ΑΕΚ Λάρνακας/15.01.2026 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση AGBU ARARAT – ΑΕΛ Λεμεσού/15.01.2026 (13η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, 6 ποδοσφαιρίστριες που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIV του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο 5 ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου Γυναικών Ημιτελικής Φάσης ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/18.01.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά των ΑPOLLON LADIES λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, 6 ποδοσφαιρίστριες που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου XIV του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Γυναικών περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο 5 ποδοσφαιριστές συμμετείχαν στην ενδεκάδα οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές ομάδες της Κύπρου ή που έχουν κυπριακή ιθαγένεια (κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο) ή που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ποδοσφαιριστριών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου Γυναικών Ημιτελικής Φάσης APOLLON LADIES – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /18.01.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο