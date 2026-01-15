Ξένοι στο VAR σε ΓΣΠ και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 18ης αγωνιστικής)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 18ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου.
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου
16:00 Εθνικός Άχνας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: Δασάκι
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος
17:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Πάφος F.C.
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου
16:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Manuel Schuttengruber
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Freedom 24 Krasava ΕΝΥ
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Αθανασίου Κυριάκος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Novak Simovic
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας