Ξένοι στο VAR σε ΓΣΠ και «Αλφαμέγα» (Οι ορισμοί της 18ης αγωνιστικής)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 18ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 17, 18 και 19 Ιανουαρίου.

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: Δασάκι

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

17:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Πάφος F.C.

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

 VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Manuel Schuttengruber

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Freedom 24 Krasava ΕΝΥ

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Αθανασίου Κυριάκος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

19:00 Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Novak Simovic

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Διαβαστε ακομη