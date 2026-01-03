«Ξέρουμε τι ομάδα είναι το ΑΠΟΕΛ, προσπαθήσαμε...»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αναφορά του νέου προπονητή της Ένωσης μετά

Ντεμπούτο στον πάγκο της Ένωσης έκανε ο Μπόγιαν Μαρκόσκι, στην ήττα με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ. Μετά το τέλος του αγώνα ανάφερε:

«Δεν μπήκαμε καλά στα πρώτα 20 λεπτά, μετά άνοιξε λίγο το παιχνίδι. Κάναμε τον αντίπαλο να το πιστέψει. Ξέρουμε τι ομάδα είναι το ΑΠΟΕΛ, είναι από τις καλύτερες στην Κύπρο. Προσπαθήσαμε, μετά το 20’ κάναμε κάποιες προσπάθειες και μία ευκαιρία.

Όπως αρχίσαμε το πρώτο ημίχρονο, ξεκινήσαμε και το δεύτερο, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Κάναμε ατομικά λάθη και μας στοίχισε. Μετά ήταν πολύ δύσκολο. Κάναμε προσπάθεια στο Β’ ημίχρονο αλλά δεν βρήκαμε αυτό που μιλήσαμε με τους παίχτες. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ και συγχαρητήρια στους παίχτες για την προσπάθεια.

Είχαμε λίγο χρόνο, πρέπει να δουλέψουμε σε πολλά σημεία. Έχουμε δύσκολο έργο. Πρέπει να παλέψουμε για την αξιοπρέπεια της ομάδας και κάθε αγωνιστική να δίνουμε το καλύτερο μας εαυτό».

Διαβαστε ακομη