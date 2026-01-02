ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

Πολύ μεγάλη νίκη για την Ομόνοια Αραδίππου η οποία επικράτησε με 1-0 της ΕΝΥ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής σε παιχνίδι που διεξήχθη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Το γκολ για τα «Περιστέρια» πέτυχε ο Ροντρίγκες με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 90+5΄της αναμέτρησης! Η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά έκανε μεγάλο άλμα στη βαθμολογία φτάνοντας τους 17 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 9η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, η ΕΝΥ στο δεύτερο παιχνίδι του Λοσάδα, γνώρισε άλλη μία ήττα παραμένοντας στα χαμηλά και τη πρότελευταία θέση με 11 βαθμούς.

Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Ρινγκ, Τελάντερ, Έντουαρντς (58΄Χαβέλκα) Ζορζίνιο, Ποντικός (76΄Πολυκάρπου) Μουαντίπ (58΄Ζαχαρίου) Βαν Μιούλεμ (76΄Ροντρίγκες) Αντωνίου, Ενρίκες, Γεωργίου

ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πανκόφ, Μπούτνικ, Ντο Κουτό (67΄Τρούγιτς) Κουμουρής, Λίπσκι, Μπαχάσα (85΄Τιάγκο) Τσεπάκ, Σέζαρ

ΣΚΟΡΕΡ: 90+5΄Ροντρίγκες (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46΄΄Εντουαρντς, 64΄Βαν Μιούλεμ, 78΄Γεωργίου, 87΄Ρινγκ, 90+6΄Ροντρίγκες/42΄Ντε Λούκας

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Μπόρνμουθ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Φρέιζερ Φόρστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διάψευση για Λιβάι Γκαρσία!

Ελλάδα

|

Category image

Ολοταχώς για άμεση ένταξη στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Σατσιά - Ροδάθα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεράστια νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου στο πρώτο του 2026

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει για το... μπαμ με Τσούμπερ η Κηφισιά!

Ελλάδα

|

Category image

«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε 17χρονο ταλέντο από την Αούστρια Βιέννης η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Παρί ετοιμάζει πρόταση για Καρέτσα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πράσινο φως από Παναθηναϊκό στα 6.5 εκατ. της Γκρέμιο για Τετέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή για «Στέλιος Κυριακίδης»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη συνέντευξη του Μαρκόσκι στην ΕΝΠ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην Αθήνα την Κυριακή ο Βάργκα για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπεργκ: «Ο κόσμος βοηθά την ομάδα όταν είναι στο γήπεδο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη