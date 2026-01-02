«Χρυσό» τρίποντο στο φινάλε για την Ομόνοια Αραδίππου!
Πολύ μεγάλη νίκη για την Ομόνοια Αραδίππου η οποία επικράτησε με 1-0 της ΕΝΥ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής σε παιχνίδι που διεξήχθη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Το γκολ για τα «Περιστέρια» πέτυχε ο Ροντρίγκες με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 90+5΄της αναμέτρησης! Η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά έκανε μεγάλο άλμα στη βαθμολογία φτάνοντας τους 17 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 9η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, η ΕΝΥ στο δεύτερο παιχνίδι του Λοσάδα, γνώρισε άλλη μία ήττα παραμένοντας στα χαμηλά και τη πρότελευταία θέση με 11 βαθμούς.
Ομόνοια Αραδίππου: Κόστιτς, Ρινγκ, Τελάντερ, Έντουαρντς (58΄Χαβέλκα) Ζορζίνιο, Ποντικός (76΄Πολυκάρπου) Μουαντίπ (58΄Ζαχαρίου) Βαν Μιούλεμ (76΄Ροντρίγκες) Αντωνίου, Ενρίκες, Γεωργίου
ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πανκόφ, Μπούτνικ, Ντο Κουτό (67΄Τρούγιτς) Κουμουρής, Λίπσκι, Μπαχάσα (85΄Τιάγκο) Τσεπάκ, Σέζαρ
ΣΚΟΡΕΡ: 90+5΄Ροντρίγκες (πεν.)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 46΄΄Εντουαρντς, 64΄Βαν Μιούλεμ, 78΄Γεωργίου, 87΄Ρινγκ, 90+6΄Ροντρίγκες/42΄Ντε Λούκας