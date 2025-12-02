ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ: Άνοιξε ο δρόμος για Νταμάχου - Τέλος από τον Άρη

Με ανακοίνωση του ο Άρης ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ζόελ Νταμάχου

Όπως είναι γνωστό, ο Νταμάχου θα συνεχίσει στην ΑΕΛ. 

Η ανακοίνωση:

Ευχαριστούμε για όλα ΖόελΟ Άρης Λεμεσού ανακοινώνει ότι ο Ζοέλ Νταμαχού αποχωρεί από τον σύλλογο μετά από 5,5 χρόνια πολυδιάστατης προσφοράς, αναζητώντας μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.Ο Ζοέλ υπήρξε αναπόσπαστο μέλος της πορείας του Άρη από την παλιά εποχή στη νέα και θα παραμείνει πάντα μια σημαντική μορφή στην ιστορία του συλλόγου μας.Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολυετή προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Διαβαστε ακομη