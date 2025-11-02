ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Απόλλων - ΑΕΚ 1-2

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Απόλλων - ΑΕΚ 1-2

Μονόδρομος η νίκη για Λεμεσιανούς και Λαρνακείς.

Eπάνοδο στις νίκες αναζητούν Απόλλων και ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Αλφάμεγα» και ήδη είναι μακριά από το άνω διάζωμα.

Οι κυανόλευκοι έχουν 13 βαθμούς στο... σακούλι τους, έναν λιγότερο από τους κιτρινοπράσινους που με 14 βαθμούς είναι εντός... εξάδας.

Καθοριστική λοιπόν μάχη στη Λεμεσό, στην οποία δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη.

Σέντρα στις 19:00:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

84΄Ασύλληπτη φάση για τον Απόλλωνα! Διπλό δοκάρι έπειτα από σουτ του Μαρσελίνιο εντός περιοχής. 

80΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-2 με δυνατό σουτ του Χάιρο εκτός περιοχής. 

72΄Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ! Κεφαλιά του Μπάγιτς από πλεονεκτική θέση, έξω. 

57΄Νέα μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα! Πλασέ του Τόμας εντός περιοχής, λίγο έξω. 

55΄Ευκαιρία για τον Απόλλωνα! Κεφαλιά του Αλομέροβιτς, αποκρούει εντυπωσιακά ο Αλομέροβιτς. 

51΄ΓΚΟΛ η ΑΕΚ, 1-1 με σουτ στη κίνηση του Ροντέν εντός περιοχής! 

48΄ΓΚΟΛ ο Απόλλωνας, 1-0 με κεφαλιά του Κβίντα έπειτα από κόρνερ του Βάισμπεκ. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 0-0.

42΄Κεφαλιά του Ιωάννου στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ, η μπάλα έξω. Απειλεί η ΑΕΚ. 

41΄Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Εκπολό έκανε τη κεφαλιά η μπάλα πήγε προς τα πίσω όμως έσωσε ο Αλομέροβιτς. 

26΄Δοκάρι ο Απόλλωνας! Σουτ του Βάισμπεκ εντός περιοχής, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι

9΄Σουτ του Μπράντον Τόμας εκτός περιοχής, λίγο έξω η μπάλα. 

7΄Σουτ του Ροντέν εντός περιοχής, άστοχο. 

1΄Ξεκίνησε το ματς

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Σιήκκης (83΄Γιούσεφ) Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Ντ. Σπόλιαριτς (63΄Μαρσελίνιο) Λιούμπιτς (72΄Βρίκκης) Βάισμπεκ, Ντουοντού (72΄Ροντρίγκες) Τόμας, Μάρκες (72΄Καστέλ)

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Σάμποριτ, Χάιρο, Ροντέν, Πονς, Λέδες, Ρούμπιο (72΄Ναούμ) Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς (72΄Αγκιέλσκι)

ΣΚΟΡΕΡ: 48΄Κβίντα/51΄Ροντέν, 80΄Χάιρο 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄Ντουοντού, 61΄Σπόλιαριτς, 70΄Κβίντα, 82΄Τομάς/65΄Ροντέν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία   

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

