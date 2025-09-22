ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - ΑΕΛ 1-0

Ντέρμπι ανάμεσα σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις διεξάγεται στο ΓΣΠ όπου η Ομόνοια υποδέχεται την ΑΕΛ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το τριφύλλι διεκδικεί την τρίτη (και διαδοχική) του νίκη στο πρωτάθλημα προκειμένου να ανέβει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, την ώρα που οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού ψάχνουν αντίδραση μετά από δύο ματς χωρίς τρίποντο θέλοντας τη δεύτερη τους νίκη για να πλησιάσουν τους προπορευόμενους.

Η εξέλιξη του αγώνα που ξεκίνησε στις 19:00:

21΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 1-0 με κοντινή κεφαλιά του Κουλιμπαλί. Από την εκτέλεση κόρνερ του Χατζηγιοβάνη, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι με τον στόπερ των πρασίνων με δεύτερη κεφαλιά να ανοίγει το σκορ. 

20΄Σουτ στην κίνηση από τον Τάνκοβιτς εντός περιοχής, στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. 

18΄Έχει ανέβει ο ρυθμός στο παιχνίδι. Ο Σεμέδο απειλεί με σουτ εκτός περιοχής όμως δεν βρίσκει τον στόχο. 

11΄Η Ομόνοια έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Τάνκοβιτς και Σεμέδο οι πρώτοι που απείλησαν με σουτ την εστία του Οτσόα. 

6΄Χωρίς κάτι αξιόλογο μπροστά απ΄τις δύο εστίες στα πρώτα λεπτά. 

1΄Σέντρα! 

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μασούρας, Τάνκοβιτς.

AEΛ: Οτσόα, Φραντζής, Νταβόρ, Φεριέρ, Μιλοσάβλεβιτς, Νατέλ, Γκλάβσιτς, Κονσεϊσάο, Ζόκε, Γουίλερ, Κέλερ.

ΣΚΟΡΕΡ: 21΄Κουλιμπαλί / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:  Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία 

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

