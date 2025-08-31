LIVE: ΑΠΟΕΛ - Πάφος 0-1 (ημίχρονο)

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο ΓΣΠ.

Ημίχρονο, 0-1.

45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.

32΄Σουτ του Πιέρου από πλάγια θέση, έξω.

29΄Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαϊόλι, στο τοίχος η μπάλα.

11΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 0-1 με κεφαλιά του Λουκάσεν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

1΄Σέντρα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Νανού, Ντάλσιο, Ντιέγκο, Κόρμπου, Μπρόρσον, Λαϊφης, Σωτηρίου.

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λούκασεν, Γκολντάρ, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Σέμα, Κορέια, Ντράγκομιρ, Ζάζα

ΣΚΟΡΕΡ: -/11΄Λουκάσεν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος