LIVE: ΑΠΟΕΛ - Πάφος 0-1 (ημίχρονο)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 20:00 το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Πάφο.
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο ΓΣΠ.
Ημίχρονο, 0-1.
45΄Τέσσερα λεπτά ο έξτρα χρόνος.
32΄Σουτ του Πιέρου από πλάγια θέση, έξω.
29΄Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαϊόλι, στο τοίχος η μπάλα.
11΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 0-1 με κεφαλιά του Λουκάσεν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
1΄Σέντρα
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Νανού, Ντάλσιο, Ντιέγκο, Κόρμπου, Μπρόρσον, Λαϊφης, Σωτηρίου.
ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λούκασεν, Γκολντάρ, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Σέμα, Κορέια, Ντράγκομιρ, Ζάζα
ΣΚΟΡΕΡ: -/11΄Λουκάσεν
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος