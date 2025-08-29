Mε μια... ζωγραφιά συνεχίζει αήττητος o Aκρίτας, κέρδισε την Ένωση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρώτο του τρίποντο στη φετινή χρονιά πανηγύρισε ο Ακρίτας, κερδίζοντας με 1-0 την Ένωση, η οποία στην πρεμιέρα της στο φετινό πρωτάθλημα έφυγε χωρίς βαθμολογικό κέρδος. Η ομάδα της Χλώρακας διατήρησε το αήττητό της για δεύτερο αγώνα, καθώς στην πρώτη αγωνιστική είχε μείνει στην ισοπαλία (0-0) με τον Εθνικό.

Στο 42’ ήρθε το τέρμα της νίκης για τον Ακρίτα με τον Ζαμπέλιν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να κάνει το 1-0, με το πρώτο τέρμα της ομάδας του Αλέξη Γαρπόζη στην τρέχουσα σεζόν.

Η Ένωση του Νταμίρ Κάναντι δεν μπόρεσε να αντιδράσει στη συνέχεια, απειλώντας ελάχιστα, αν και στο 90+6’ μπορούσε να κλέψει έναν βαθμό, με την κεφαλιά του Λάτσα να φεύγει ελάχιστα έξω.

Συνολικά ο Ακρίτας ήταν καλύτερος, μιας και έφτιαξε συνολικά εννέα ευκαιρίες (οι τέσσερις εντός στόχου) έναντι τεσσάρων της ομάδας του Παραλιμνίου, εκ των οποίων η μία ήταν στον στόχο.

AKΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Καμπλάν, Ρεινολντς, Αθανασίου (76’ Ανάνγκ), Φερνάντεθ (64′ Χατζηπασχάλης), Καπλάν (90+3’ Ριέρα), Ιωάννου, Μπενίτο (45′ Χατζηβασίλης), Ταφέρτσχοφερ, Ζαμπελίν, Ρομό (90+3’ Mίλερ)

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Ιωάννου, Σίλβα (46′ Λάκα), Κούρεζ (75′ Μπαλούα) Λόχαν (83’Kύζας), Κράινζ, Ρισβάνης, Ντίρα (46′ Κεκέ), Σάκιτς, Ροντρίγκο (75′ Βίκτορ), Χαραλάμπους.

ΣΚΟΡΕΡ: 42’ Ζαμπέλιν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32’ Φερνάντεθ, 78’ Ρέινολντς, 85’ Χατζηβασίλης, 89’ Ρομό / 21’ Ντίρα, 31’ Έντσον, 73’ Ιωάννου, 90+4’ Ρισβάνης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Χρίστου

VAR: Δημήτρης Σολωμού

Διαβαστε ακομη