Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στην Cyprus League by Stoiximan

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δράση στην Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan, Μεγάλο Χορηγό του πρωταθλήματος, να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις για κάθε παιχνίδι.

Στις 19:00, στο γήπεδο Αλφαμέγα, ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται τον Απόλλωνα σε ένα τοπικό ντέρμπι με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του Άρη στο 1.65, την ισοπαλία στο 3.65 και την επικράτηση της ομάδας του Σωφρόνη Αυγουστή στο 5.20. Το ενδεχόμενο το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης να λήξει ισόπαλο δίνεται στο 2.15, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυναμική ισορροπία του ζευγαριού.

Λίγο αργότερα, στις 20:00, η Ανόρθωση φιλοξενεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την Ομόνοια Αραδίππου. Η Stoiximan προσφέρει 1.91 στη νίκη της Ανόρθωσης, 3.55 στην ισοπαλία και 3.80 στην επικράτηση της ομάδας της Αραδίππου. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν από 3 έως 4 γκολ στην αναμέτρηση αποτιμάται στα 2.20, ανεβάζοντας το ενδιαφέρον της αναμέτρησης.

