Λομάκιν: «Όλος ο πλανήτης θα μας παρακολουθεί»

Δημοσιευτηκε:

Μήνυμα από τον ιδιοκτήτη της Πάφου.

Σε μήνυμα του στα social media της Πάφος FC, ο ιδιοκτήτης των κυανολεύκων, Σεργκέι Λομάκιν, ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για τις ευχές που δέχτηκε για τα γενέθλιά του και έστειλε μήνυμα ενόψει του ιστορικού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα την επόμενη Τρίτη στη Λεμεσό.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις θερμές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Η αγάπη σας και η στήριξή σας σημαίνουν τα πάντα για εμένα. Όμως, το μεγαλύτερο δώρο το πήρα ήδη — να δω την οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC ενωμένη και το στάδιο SOLD OUT για τη μεγάλη βραδιά της Τρίτης.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της ιστορίας - με την ευκαιρία να προκριθούμε στην επόμενη φάση του UEFA Champions League.Οι φωνές σας, το πάθος σας, η πίστη σας θα μετατρέψουν το γήπεδο σε φρούριο και θα δώσουν στους ποδοσφαιριστές μας τη δύναμη να κάνουν αυτό το βήμα.

Όλος ο πλανήτης θα μας παρακολουθεί. Ας τους δείξουμε τι σημαίνει Πάφος. Μαζί κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Πάμε Πάφος!».

Διαβαστε ακομη