Σε κρίση η σχέση του Νούνο με τον Εντού στη Νότιγχαμ

Η παρουσία του Εντού στη Νότιγχαμ φαίνεται πως τάραξε τις ισορροπίες με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Σε περίοδο κρίσης μπαίνει η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε κάποιες δηλώσεις για την καθυστέρηση του σχεδιασμού της ομάδας, πριν την πρεμιέρα της Premier League, δείχνοντας πως υπάρχει πρόβλημα με τη διοίκηση.

«Η σχέση μας έχει αλλάξει. Πάντα είχαν πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον», ανέφερε την Παρασκευή ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες περί διαφαινόμενου «διαζυγίου» με τον σύλλογο.

Στην Αγγλία γράφουν ότι η Φόρεστ βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, με τα ονόματα των Μουρίνιο και Ποστέκογλου να βρίσκονται στη λίστα, ενώ προσπαθούν να βρουν τις αιτίες της κρίσης. Και φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν όταν ανακοινώθηκε το καλοκαίρι ο Έντου, πρώην αθλητικού διευθυντή της Άρσεναλ, ως παγκόσμιου διευθυντή ποδοσφαίρου του ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο δημοσιογράφος Ντάνιελ Τέιλορ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η σχέση του Νούνο με τον Εντού ξεκίνησε άσχημα και έκτοτε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και στο City Ground θεωρούν ότι η… ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Υπάρχει προσωπικό θέμα μεταξύ Νούνο και Εντού. Το πιο ανησυχητικό για τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ότι φαντάζει δύσκολο να συμφιλιωθούν οι δυο τους. Από τους δύο, ο Νούνο ήταν πιο επιθετικός, πιο ειλικρινής, με τη συμπεριφορά να οδηγεί πιο πολύ στα άκρα. Ο Εντού από την άλλη κρατάει απόσταση από το προπονητικό της ομάδας. Πρόκειται για κάτι που… σιγοβράζει τους τελευταίους δύο μήνες, με αποτέλεσμα να έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού δύο σημαντικά πρόσωπα της ομάδας δεν μιλάνε μεταξύ τους».

Η διαφορά στην πολιτική των μεταγραφών φαίνεται ότι είναι η σπίθα που κοντεύει να βάλει… φωτιά στη Νότιγχαμ Φόρεστ. «Ο Νούνο εκπροσωπείται από τον Ζόρζε Μέντες, τον μάνατζερ που αποτελεί τον… βασικό μάνατζερ του Βαγγέλη Μαρινάκη στα μεταγραφικά. Ωστόσο, ο Μέντες δεν έχει εμπλακεί σε μεταγραφή της Νότιγχαμ Φόρεστ από τον Ιούνιο του 2024. Ο επιχειρηματίας Κία Τζουράμπχιαν, ο οποίος αποτελεί σύμμαχο του Εντού, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό το διάστημα σε όσα “τρέχουν”».

Σε άλλα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο Νούνο θύμωσε, όταν ο Εντού μπλόκαρε τη μεταγραφή του Αντάμα Τραορέ, προτού αποκτηθεί ο Νταν Εντόι από την Μπολόνια, ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός δεν ήθελε και τον δανεισμό του Ντάγκλας Λουίζ από τη Γιουβέντους, ο οποίος επισημοποιήθηκε την Παρασκευή.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από τις δηλώσεις του Νούνο και συγκάλεσε έκτακτο ΔΣ για να αποφασιστεί το πώς θα δράσει ώστε να λυθούν τα προβλήματα, ενώ δεν αποκλείεται η αλλαγή προπονητή.

 

Πηγή: sdna.gr

