ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Πορτογάλου επιθετικού ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Στο στόχαστρο της Αλ Ιτιχάντ φαίνεται ότι έχει μπει το wonderkit της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίσιο Ρομάνο, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας έχει κάνεικ ήδη προσέγγιση στην πορτογαλική ομάδα.

«Η Αλ Ιτιχάντ έχει κάνει επίσημη προσέγγιση στην Πόρτο για να διαπραγματευτεί τον ταλαντούχο Πορτογάλο επιθετικό Ροντρίγκο Μόρα.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ανέφερε η Record, καθώς η τρέχουσα ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Μόρα ανέρχεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται επίσης οι συνομιλίες με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Ροντρίγκο Μόρα σε ηλικία 15 ετών, 8 μηνών και 10 ημερών, ήταν ο νεότερος επαγγελματίας πρωτοεμφανιζόμενος στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Στις 2 Ιουνίου 2023, υπέγραψε συμβόλαιο με την Πόρτο. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ανακηρύχθηκε «Νέος αθλητής της χρονιάς». Έχει παίξει σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Πορτογαλίας.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι έντεκα του Γκόμεθ κόντρα στην Ομόνοια Αρασίππου.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: Άρης – Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέρλο: «Πρόταση 4.5 εκατ. δολαρίων συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Γιατί δεν κάνει ντεμπούτο ο Κβιλιτάια...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απών στην πρεμιέρα ο Μπράουν – Χάνει το ντεμπούτο απέναντι στην πρώην του ομάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με αυτούς τους έντεκα κάνει αρχή στη σεζόν ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δικαιώνεται και τον δικαιώνουν...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Κόπηκαν οι Χουγκάζ και Μπαζίνας - Αύριο η τελική δωδεκάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Τότεναμ «πάγωσε» τη Σίτι μέσα στο σπίτι της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πάτησε Κύπρο η Εθνική Ιταλίας ενόψει FIBA EuroBasket 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρόστερ πήρε μορφή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Αλ Μουσράτι»

Ελλάδα

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ θέλει το «παιδί θαύμα» της Πόρτο Ροντρίγκο Μόρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Λιοντάρι» από τα αποδυτήρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη