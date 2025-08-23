Στα… ραντάρ της Ομόνοιας ο Σαντ Αγκουζούλ!

Η Ομόνοια ανεβάζει στροφές για να βάλει τις τελευταίες πινελιές στο μεταγραφικό της πλάνο. Οι δύο βασικές θέσεις που παραμένουν ανοιχτές είναι στο κέντρο της άμυνας και στην επίθεση.

Ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά για το κέντρο της άμυνας είναι αυτό του Μαροκινού στόπερ, Σαντ Αγκουζούλ.

Ο Αγκουζούλ, 28 ετών, προέρχεται από τη Μαρακές και έχει ύψος 1,91 μ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Κάουκαμπ Μαρακές, ενώ το 2019 μετακόμισε στη Λιλ. Αν και κυρίως έπαιξε με τη β’ ομάδα, το 2020-21 αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Μουσκρόν, καταγράφοντας 33 συμμετοχές.

Ακολούθησαν θητείες σε Σοσό και Οσέρ, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Ligue 1. Τον περασμένο Φεβρουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην πολωνική Ραντομιάκ.